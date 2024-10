Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni ottobre: Tancredi spietato, la scelta di Odile che cambierà tutto

Tancredi è intenzionato a farlo davvero e la scelta di Odile potrebbe rivoluzionare molte cose a Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 9 non smette di sorprenderci, adesso è Tancredi che avrà in mente un piano davvero crudele, che vorrà mettere in atto proprio attraverso Odile. Le anticipazioni delle prossime puntate sono davvero ricche di colpi di scena.

La figlia di Adelaide ha ormai deciso di stabilirsi a Milano e chiaramente il suo arrivo non poteva che creare una serie di nuove dinamiche e tantissimi intrighi, tra chi la vorrà usare per ottenere i suoi scopi e chi invece le sarà davvero amico. Cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, il piano di Tancredi

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 7 all’11 ottobre ne vedremo davvero delle belle. Sembra che Odile, dopo aver incontrato una prima volta Matteo, momento in cui hanno chiacchierato di Maria Puglisi e della decisione di andare a vivere a Parigi, la figlia della contessa lo incontrerà nuovamente e resterà colpita da questa conoscenza con il contabile della boutique.

Sappiamo che sia Marcello che Umberto stanno provando ad assumere Odile, il commendatore Guarnieri ha un’idea che farà gola a Tancredi, che proverà nuovamente a colpire il negozio avversario. Infatti, questa volta vorrà usare proprio la figlia della contessa per portare al termine il piano spietato, ma il commendatore non la prenderà affatto bene. Guarnieri, infatti, non vuole sfruttare la figlia della sua ex per giochi di potere e darà un out-out a Trancredi affinché non usi la giovane come una sua pedina.

Al contempo vedremo Clara che dirà alle amiche di voler tornare a Milano, saranno tutte felici tranne Mirella, che teme che il suo rientro significhi per lei la perdita del lavoro al grande magazzino, impiego per lei importantissimo perché le garantisce uno stipendio con cui far vivere il suo bambino. E’ stata soprattutto Marta a spingere per far restare Mirella a Il Paradiso, dopo aver sentito la sua storia personale l’ha anche accolta nella sua casa famiglia.

La figlia di Umberto ha poi fatto di tutto per farla assumere nel negozio di Vittorio, che in questo momento è gestito da Marcello e Roberta. Mirella si è fatta subito riconoscere per l’impegno e dopo la prova ha convinto Irene, la capocommessa. Ora il suo timore è che possa perdere il lavoro, per sapere cosa accadrà dovremo attendere ulteriori risvolti.