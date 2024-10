Amici, è già nata una nuova coppia: la reazione di Maria De Filippi

Amici è appena iniziato e già si sta parlando di una nuovissima coppia: ecco qual è stata la reazione di Maria De Filippi.

Condotto ormai da anni da quest’ultima, il famoso talent show ha dato la possibilità di far conoscere al grande pubblico numerosi talenti, che sono oggi diventati dei veri punti di riferimento per il mondo dello spettacolo. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati ad ogni episodio.

In modo del tutto inatteso, sarebbe adesso nata già una nuova coppia e i fan stanno iniziando a sognare su di loro.

Chi è la nuova coppia di Amici: insieme sono bellissimi

La nuova edizione del programma artistico Mediaset è iniziata lo scorso 29 settembre, e i telespettatori hanno già puntato alcuni allievi, che si sono fatti conoscere per il proprio talento. Tra i tanti che si sono presentati in studio, c’è anche Ilan, il figlio di Gabriele Muccino che si è distinto per una voce senza eguali e per una grande capacità artistica. Molti hanno inoltre notato un certo feeling tra altri due ragazzi: si tratta di TrigNo e della ballerina Teodora. Mentre il primo è stato scelto da Anna Pettinelli, la seconda è entrata nella squadra della nuova insegnante di ballo Deborah Lettieri.

Sembrerebbe quindi che i due abbiano stretto un legame, e i fan sognano già che questa sintonia possa trasformarsi in un sentimento più forte. C’è da dire infatti che lei avrebbe fatto il tifo per il cantante durante la sua performance, e che una strofa presente nel brano da lui interpretato sarebbe stata dedicata alla ballerina, tanto che lui si è voltato verso di lei mentre la stava cantando. Questo feeling è quindi stato notato da molti, anche se non c’è però il momento nulla di confermato.

Non resta però che attendere i prossimi episodi di Amici per scoprire cosa succederà tra di loro. Maria De Filippi non ha intanto avuto alcuna reazione, ma è di certo molto felice dei giovani che sono entrati quest’anno nella Scuola. Questa edizione di Amici ha d’altronde portato grandi novità, a partire dall’addio di Raimondo Todaro e dall’arrivo della ballerina Deborah Lettieri tra gli insegnanti. Anche quest’anno, come accade sempre, le sorprese sono dietro l’angolo e i fan non vedono l’ora di scoprirle tutte.