Quanto guadagnerà Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: la cifra choc

Quanto guadagnerà Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle? Svelato il cachet della conduttrice, cifre da capogiro.

Ballando con le Stelle, il dance show in onda su Rai 2, condotto da Milly Carlucci è ufficialmente partito. La prima puntata è iniziata col botto, record di ascolti per la regina della televisione italiana, che anche quest’anno è riuscita ad avere sul palcoscenico le star dello showbiz nostrano. Milly Carlucci e la sua squadra lavorano incessantemente tutto l’anno per la realizzazione di Ballando con le Stelle e, i risultati parlano chiaro: l’impegno e gli sforzi sono ampiamente ripagati dall’affetto dei telespettatori.

Milly grazie alla sua professionalità e alla genialità che la contraddistinguono, ormai da anni, riesce edizione dopo edizione a creare un cast d’eccezione, portando sul palcoscenico anche ospiti di fama internazionale. Quest’anno ballerina per una notte sarà Barbara D’Urso, particolarmente attesa poiché la partecipazione al dance show segnerà il suo ritorno in televisione. Lo scorso anno infatti la conduttrice, dopo anni e anni in casa Mediaset, si è ritirata dalle scene, motivo per il quale, i suoi fan sono in trepidante attesa.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: cachet da sogno

Aspettano di rivederla alle prese con la danza, che da sempre è una delle sue passioni. La conduttrice partenopea è molto attiva sui profili social e, proprio attraverso le sue pagine, ha fatto sapere che è particolarmente agitata per la partecipazione al programma condotto dalla Carlucci. In tantissimi si chiedono a quanto ammonti il suo cachet, stando a quanto rivelato da Dagospia, Barbara D’Urso incasserà circa 70.000 euro.

“Carmelita incasserà circa 70 mila euro. Sì, avete capito bene. Una cifra altissima, cachet che a Viale Mazzini non girano da tempo”. Stando a quanto si apprende dal portale di news, Milly Carlucci avrebbe insistito molto per avere Barbara D’Urso come ospite: Il portale ha anche svelato che la d’Urso potrebbe tornare in Rai.

Sembrerebbe infatti che nel 2025 la conduttrice, potrebbe avere le redini di un nuovo show tutto suo, in prima serata. “E ora già c’è chi accenna alla possibilità di quattro prime time per inizio 2025”. Si rincorrono dunque le indiscrezioni su un possibile ritorno in televisione di Barbara e, secondo i beninformati, la conduttrice napoletana potrebbe condurre il daytime della rete.

“Per ora suggestioni o poco più”, ha precisato il canale, sono dunque indiscrezioni. Per il momento l’unica certezza riguarderebbe quella del cachet per Ballando con le Stelle che è letteralmente da capogiro, un ritorno in grande stile dunque per l’amatissima “Barbarella”.