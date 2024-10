Monica Setta, imbarazzo in diretta: il fuorionda choc che ha imbarazzato tutti

Monica Setta, imbarazzo in diretta per la conduttrice: il fuorionda inaspettato ha lasciato tutti senza parole. Ecco cosa è successo.

Giornalista, conduttrice, scrittrice Monica Setta è tra i volti Rai oggi maggiormente accreditati. Personaggio diretto, attualmente conduce Storie di donne al bivio ed è presente nel cast di Unomattina in famiglia, format che ha un vasto seguito. Solitamente molto attenta a ciò che succede in studio, e sempre molto cortese con i suoi ospiti la Setta è finita al centro delle polemiche social e non solo, per una gaffe involontaria.

La giornalista è stata protagonista di un momento imbarazzante e poco rispettoso nei confronti di uno dei concorrenti presenti in puntata per partecipare al gioco Canta che ti passa. In attesa dell’esibizione Monica e il colonnello Francesco Laurenzi, certi di non essere ascoltati hanno fatto alcune dichiarazioni inopportune sull’aspetto di Carmelo, uomo di 69 anni.

I due giudici avevano i microfoni aperti e si è sentito tutto ciò che hanno detto: “Madonna mia, ma chi è? Ma è maschio o femmina?”, ha commentato la conduttrice. L’imbarazzo in studio è stato immediato e anche sui social si è scatenata la polemica. Le immagini sono diventati virali in poche ore.

Monica Setta: “Ho scritto ai vertici Rai”

La Setta è stata duramente criticata e non ha potuto evitare i giudizi social. Tuttavia si è immediatamente scusata, affermando che c’è stato un problema di audio: “Non era intenzione né mia né del garbatissimo colonnello Laurenzi infierire su nessuno. Oggi a Unomattina in famiglia ci sono stati problemi di audio durante il talent ed io, nello specifico, non ero riuscita a sentire nemmeno il nome del concorrente.”

Preso coscienza della gaffe, Monica Setta ha rivelato di aver scritto ai vertici Rai e alla commissione di vigilanza per chiarire la sua posizione: “Ho scritto subito una lettera ai vertici dell’azienda e alla commissione di Vigilanza Rai per fornire ogni chiarimento in merito all’episodio che è diventato virale sul web.” Monica Setta non si aspettava un eco mediatico tale, anche perché tutto è avvenuto molto in fretta.

La conduttrice si è poi nuovamente scusata pubblicamente con il concorrente: “Mi spiace se il rilancio mediatico ha offeso il concorrente che in studio non ha subito alcuna “umiliazione”, anzi è stato da me lodato perché bravissimo a fare quel che doveva fare, cioè cantare.”