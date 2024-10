Dove vive Filippo Bisciglia, la casa da sogno del conduttore di Temptation Island

Filippo Bisciglia ha una casa meravigliosa, il conduttore di Temptation Island e la sua compagna Pamela non hanno badato a spese: dove vivono.

Dove vive Filippo Bisciglia? Il conduttore di Temptation Island è un personaggio molto seguito ma non tutti sanno dove ha casa con la sua compagna Pamela Camassa. La coppia ha una dimora favolosa, con interni extra lusso e di design e un arredamento davvero molto particolare.

Anche con la doppia edizione di Temptation Island Bisciglia sta ottenendo un grande successo in termini di ascolti, a riprova che oltre al programma funziona anche lui. Poiché il reality delle coppie è registrato, è noto che il conduttore ama guardare le puntate comodamente nel salotto di casa sua, dove per altro – come mostrano le foto del suo meraviglioso appartamento – ha una televisione gigante.

La casa di Filippo Bisciglia, un appartamento bellissimo

Filippo Bisciglia vive con la compagna Pamela Camassa in un bellissimo appartamento a Roma, una casa molto grande con una terrazza che affaccia sulla Capitale. La casa si trova in un quartiere residenziale per cui gode di una grande tranquillità, cosa fondamentale visto che tutti conoscono il caos delle strade romane. Bisciglia mostra spesso le immagini del suo appartamento sui social, nelle varie pubblicazioni, infatti, si possono intravedere diversi dettagli degli interni e vedere appunto come ogni cosa è ben curata e l’intero appartamento segue uno stile ben preciso.

La casa è caratterizzata da un’ampia zona living in cui si arriva subito dalla porta di ingresso, qui ci sono vari giochi architettonici, colonne che separano le varie aree, come il disimpegno davanti alla porta blindata, la tavola da pranzo e il divano posizionato davanti a una parete nera dove c’è un gigantesco televisore. L’arredamento è super moderno, la coppia ha scelto il black and white che si ripete praticamente in ogni zona dell’appartamento, ance in cucina.

Tantissimi gli oggetti di design, come un grande specchio poggiato a terra all’ingresso, il tavolo ultra moderno e le sedie trasparenti, chic e dallo stile essenziale. La chicca della casa di Filippo Bisciglia è sicuramente il terrazzo che affaccia su Roma, avere uno spazio aperto è sempre un plus, un luogo dove godersi le giornate all’aperto e organizzare cene estive con amici. Il conduttore di Temptation Island praticamente non ha badato a spese per la sua casa romana, dotata di ogni confort, elegante e dallo stile minimal.