Uomini e Donne, che fine hanno fatto Gaia e Daniele dopo la scelta

Gaia e Daniele sono stati protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne, ma cosa fanno oggi? Stanno ancora assieme?

Daniele Paudice è stato l’ultimo tronista della scorsa edizione di Uomini e Donne, arrivato nel programma di Maria De Filippi dopo Brando, il suo percorso potremmo dire che sia stato davvero molto veloce. All’interno del programma ha conosciuto Gaia Gigli e subito è stato colpito dalla ragazza, lasciando intendere fin dalle prime uscite che sarebbe potuta essere la scelta.

E il fatidico momento è arrivato prestissimo, Daniele non ha perso tempo e ha subito scelto Gaia, preferendola a Marika con cui aveva una forte attrazione. Ma della giovane e bella estetista è apparso subito preso anche emotivamente e così ha deciso di sceglierla, un momento del daiting show che ha molto emozionato. Ma che fine hanno fatto oggi Gaia e Daniele?

Cosa fanno oggi Gaia e Daniele di Uomini e Donne? Stanno assieme

La storia d’amore di Gaia e Daniele continua a gonfie vele, praticamente non si sono più separati dopo la scelta di Uomini e Donne. La loro è una relazione a distanza, poiché lei vive a Milano e lui a Napoli, ma si vedevano tutte le volte che potevano. Lui ha subito conosciuto il figlio di lei, con il quale ha creato un forte legame.

Daniele si è recentemente trasferito in una nuova casa e Gaia è praticamente da lui sempre, a dimostrarlo sono le immagini che entrambi condividono sui social, dove si vede che la bella estetista è spesso nell’appartamento del suo compagno. La coppia è innamoratissima e subito dopo la scelta a Verissimo disse che non escludeva l’ipotesi di allargare la famiglia. Daniele anche nel corso di Uomini e Donne, quando parlava di Gaia e del fatto che avesse un figlio, ha sempre detto che la cosa non lo spaventava e che gli sarebbe piaciuto essere padre.

Al momento, però, non sembrano esserci cicogne in arrivo, ma sicuramente c’è un fortissimo sentimento che li unisce. Nel corso della loro partecipazione a Uomini e Donne erano circolati diversi gossip su di loro, si vociferava che si conoscessero già prima di incontrarsi nel programma e per questo sarebbero apparsi subito molto affiatati. Ne Gaia ne Daniele hanno mai confermato o smentito queste voci, continuando a viversi la loro relazione senza badare a pettegolezzi.

Oggi sono innamoratissimi e lo dimostrano le tante foto su Instagram, anche le immagini dell’ex tronista con il figlio di lei sono dolcissime, a dimostrazione che hanno una storia molto importante.