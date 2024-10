Mara Venier e il vestito scelto per la festa dei suoi 72 anni: chi c’era a casa sua, vip importanti

Lo scorso 20 ottobre la conduttrice di Domenica IN ha festeggiato il compleanno, chi ha invitato alla festa e come si è vestita.

Mara Venier ha compiuto 72 anni e per l’occasione ha deciso di organizzare un party a casa con gli amici più cari, non sono mancati ospiti vip, del resto pariamo di una conduttrice davvero molto famosa ed è normale che frequenti persone altrettanto note. Chi era presente alla festa di zia Mara?

La conduttrice, inoltre, ha scelto un abito molto elegante per celebrare una giornata così importante e come sempre ha deciso di condividere le immagini in rete, per rendere partecipi dei festeggiamenti i suoi tantissimi followers. Inutile dire che ha ricevuto tantissimi like e commenti da parte di chi la segue, che le ha voluto augurare buon compleanno.

La festa di compleanno di Mara Venier, outfit e invitati

Mara Venier ha festeggiato i suoi 72 anni con una festicciola intima nel suo super attico di Roma, una cena in compagnia delle persone a lei più care. La conduttrice di Domenica IN ha condiviso un video sui social in cui mostra l’arrivo della torta portata dal suo primo nipote, accompagnato dal più piccolino.

Immagini dolcissime che dimostrano come zia Mara sia legatissima alla sua famiglia e i momenti più importanti vuole sempre trascorrerli con loro. La conduttrice per l’occasione ha sfoggiato un camicione di paillettes nere molto elegante, abbinato a un pantalone dello stesso colore. Nulla da dire per l’outfit della Venier che era davvero ineccepibile. Come si vede dai vari stacchi alla festa di compleanno di Mara Venier erano presenti anche diversi personaggi famosi, tra cui Lino Banfi e Paola Perego, grandi amici della conduttrice.

Ma c’era tanta altra gente al party intimo celebrato nel super attico della conduttrice che affaccia sulle bellezze romane, per cui in casa c’era un’atmosfera davvero suggestiva. Non è la prima volta che la Venier organizza feste con i suoi amici più cari e i familiari nel suo meraviglioso appartamento e – a giudicare dalle immagini – sembra che tutti si divertano moltissimo. La conduttrice al video che ha condiviso ha voluto aggiungere qualche parola di ringraziamento, spiegando che per lei il compleanno è stata una giornata molto intensa e grazie al calore e all’affetto dei nipoti, dei figli e degli amici, ha superato la malinconia: “(…)Grazie a tutti…ho finito adesso di rispondere a tutti i messaggi (tantissimi) …questa è la mia vita !!!! buona notte“.