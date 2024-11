Cristina Parodi compleanno: arriva il regalo della sorella Benedetta

Il gesto di Benedetta nei confronti della sorella maggiore ha colpito i fan: compleanno dolcissimo per Cristina.

Sono le sorelle più famose della televisione, entrambe con la passione per la scrittura e il giornalismo da cui sono partite per poi evolversi e trovare ognuna la propria strada. Con loro c’è anche il fratello Roberto, anch’egli scrittore e giornalista, ma meno esposto alle luci dei riflettori.

Le sorelle Parodi hanno in comune un passato all’interno di due dei Tg più famosi d’Italia: se Cristina è stata pioniera del Tg 5, avendolo di fatto inaugurato con la prima edizione in assoluto, quella delle 13:00 del 13 gennaio 1992, Benedetta la ricordiamo come mezzobusto dell’allora più “giovanile” Studio Aperto, di cui ha condotto spesso l’edizione delle 12:25.

Le sorelle Parodi hanno subito conquistato il pubblico e da dietro le scrivanie dei telegiornali il salto nei programmi televisivi è stato inevitabile. Cristina infatti approdò appena 4 anni dopo a Verissimo, che allora si chiamava “Le storie di Verissimo“, mentre Benedetta grazie ad una rubrica di Studio Aperto “Cotto e mangiato” prese il volo verso i cooking show, di cui oggi è la regina, grazie show come a Bake off, Senti chi mangia e Fatto in casa per voi, che hanno consolidato il suo successo.

Gli auguri di Benedetta Parodi per la sorella Cristina

Recentemente Cristina Parodi ha compiuto gli anni e non è passato inosservato un post di Benedetta condiviso sul suo profilo Instagram, dove ha un seguito di oltre 1 milione di follower. In una recente intervista Benedetta ha raccontato la storia della sua famiglia e di quanto sia rimasta unita nel tempo.

Benedetta, più giovane di nove anni rispetto ai suoi fratelli, ricorda con affetto come da bambina ammirasse Cristina, considerata la più bella e corteggiata di Alessandria. Benedetta racconta come, su richiesta della madre, spesso controllava cosa facesse Cristina e, per passare del tempo con lei, faceva anche i capricci. Con Roberto, invece, da bambini erano come “cani e gatti,” ma crescendo, soprattutto durante l’università, il loro rapporto si è rafforzato, al punto che Benedetta viveva da lui a Milano e l’ aiutava con i suoi figli.

Oggi, Benedetta è il punto di riferimento della famiglia: organizza le cene di Natale e mantiene vivo il legame tra tutti. Il 3 novembre scorso nel giorno del compleanno di Cristina sul profilo social di ziabene è apparsa una foto che le mostra insieme sulla spiaggia. “Con il cuore sono con te! Buon Compleanno sister.” E’ la didascalia che accompagna lo scatto che le immortala sorridenti su una spiaggia. Tanti i messaggi di auguri arrivati al margine assieme ai cuoricini e ai complimenti: “Bellissime sorelle! Auguri Cristina!!” oppure “Belle!! auguri a Cri” scrivono alcuni utenti.