Mara Venier: età, malattia, dove vive, marito e figli

Mara Venier è uno dei volti più amati della Rai, quanti figli ha? Chi è il marito? Quanti anni ha? Che malattia ha avuto? Tutto su di lei.

Mara Venier oggi ha 74 anni e continua a essere una delle conduttrici italiane più amate del panorama televisivo. Recentemente è stata ospite a Belve e qui ha praticamente fatto capire che è pronta a dire addio al programma Domenica IN. Chi è il marito? Quanti figli ha e quale malattia ha avuto, tutto quello che si deve sapere sulla vita di Mara Venier.

Non tutti conoscono il suo passato, i dolori avuti e due malattie di cui ha sofferto, di cui l’ultima l’ha costretta a dover subire una serie di interventi, rendendo questo momento per lei molto fragile.

Mara Venier, chi è il marito e dove vive: tutto su di lei

Mara Venier ha 74 anni ed è sposata con Nicola Carraro, produttore cinematografico, al quale è legatissima. La conduttrice di Domenica IN ha due figli, Elisabetta Ferracini, avuta dalla relazione con il compianto attore Francesco e Paolo Capponi, avuto dall’attore Pier Paolo. La Venier è nonna, i suoi figli le hanno dato due splendidi nipoti, Giulio e Claudio, che sono la gioia dei suoi occhi e con i quali trascorre moltissimo tempo.

La conduttrice vive con il marito in un meraviglioso attico che affaccia sulle bellezze di Roma, una casa molto grande ed elegante, con una terrazza super panoramica dalla quale spesso la Venier gira qualche video. La coppia ha anche una bella villa a Santo Domingo, un “rifugio felice”, dove trascorre le vacanze e i momenti di relax. Non tutti sanno che Mara Venier tempo fa ha temuto di avere un tumore al seno dopo essere stata visitata da Umberto Veronesi, prima che fosse ospite nel suo programma. Venne fuori una situazione anomala che per fortuna si è risolta bene, ma la conduttrice ha sempre sottolineato l’importanza della prevenzione.

Recentemente ha avuto un’emorragia della retina, improvvisamente ha iniziato a vedere tutto offuscato e poi ha avuto la diagnosi. A causa di questo problema la conduttrice ha dovuto subire diversi interventi agli occhi. La Venier ha sofferto anche di depressione, ne aveva parlato tempo fa a Domenica IN e adesso è tornata a farlo a Belve, alla Fagnani ha raccontato quanto è stato difficile e doloroso quel momento. Oggi sta bene, anche se il problema all’occhio le sta dando ancora qualche problema.