Amici, cosa succede davvero in Casetta e come vivono gli allievi: solo ora la rivelazione

Amici: come si svolgono le giornate in casetta? La rivelazione arriva dopo molto tempo e finalmente è stata fatta chiarezza.

Come vivono davvero gli alunni della scuola di Amici? Il talent show più famoso di Canale 5 continua a mietere consensi e, dunque sono tantissimi i telespettatori che si interrogano sulla quotidianità vissuta dai ballerini e dai cantanti nella casetta. Nonostante, infatti, il talent show vada in onda da oltre un ventennio, si posseggono poche informazioni al riguardo. Nel daytime della trasmissione, vengono mostrati dei filmati nei quali i ragazzi sono intenti a svolgere lezioni o a chiacchierare.

Trattasi però soltanto di brevi momenti, proprio per questo motivo i fan sono soliti domandarsi come vivono nell’intera giornata. A svelare l’arcano è stata Rebecca Ferrari che, dopo aver trascorso circa un mese e mezzo nella scuola è stata eliminata. Tornata alla vita di tutti i giorni ha continuato ad aggiornare i suoi fan sulle piattaforme digitali, raccontando loro come ha vissuto l’esperienza del talent. Rebecca ha esordito dicendo di nutrire una profonda nostalgia per il contesto e, soprattutto per i suoi compagni di viaggio.

Amici: come vivono i ragazzi della scuola in casetta? La verità è venuta a galla

La giovane ballerina ha risposto ad alcune domande che le sono state fatte dai follower. Uno in particolare le ha domandato come si svolgono le loro giornate e lei ha risposto dettagliatamente. “In tutto facevamo sei ore toste con una pausa di una/due ore, lavorare con i professionisti era una f1gata pazzesca”, ha esordito. La giovane ha continuato spiegando: “Finivamo verso le sei a volte verso le quattro, io andavo a dormire spesso anche tardi verso l’una, era un bel gruppo, era bello parlare tutti insieme”.

Qualcuno le ha anche domandato cosa mangiavano e chi cucinava. La giovane ha spiegato che i ragazzi sono soliti dividersi i compiti e, come accade spesso, c’è chi preferiva consumare il proprio pasto in compagnia degli altri e chi preferiva isolarsi. “A volte dopo la puntata mangiavamo una pizza buonissima, era un bel momento di ritrovo, a me manca tanto”.

Dal tenore delle sue parole emerge chiaramente la malinconia che prova per non essere più parte della scuola. In molti, proprio per questo, le hanno inviato dei messaggi di incoraggiamento, esortandola a guardare il suo futuro professionale con speranza, sono certi infatti che avrà un’altra chance per brillare.