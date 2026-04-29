Le 10 migliori destinazioni sportive in Europa per il 2026: scopri i luoghi più sorprendenti per il turismo attivo

«Marbella è la regina del turismo sportivo europeo nel 2026.» Non è solo uno slogan, ma il verdetto ufficiale di European Best Destinations, che ha incoronato questa città spagnola come la meta più ambita per chi cerca sport, natura e benessere insieme. Non è più una nicchia riservata agli atleti professionisti o ai grandi eventi: sempre più viaggiatori scelgono destinazioni capaci di offrire attività fisica di qualità, paesaggi da esplorare e strutture all’avanguardia. Marbella si è distinta per la varietà delle proposte e un approccio inclusivo che attrae un pubblico vasto e variegato. Ma non è sola: altre nove città europee sono pronte a farsi notare nel 2026, pronte a sfidare e a conquistare gli appassionati di sport in viaggio.

Marbella, la regina dello sport europeo: eventi di spicco e infrastrutture di primo piano

Marbella ha saputo trasformare la sua vocazione turistica in un punto di riferimento per lo sport. Situata in Andalusia, tra Malaga e lo Stretto di Gibilterra, la città attrae un pubblico ampio grazie a un clima favorevole tutto l’anno e a una vasta gamma di attività sportive. Ogni stagione è buona per cimentarsi in ciclismo, maratone, padel, calcio femminile e golf d’élite. Tra gli appuntamenti internazionali più importanti spiccano l’Ironman 70.3, regate di alto livello e tornei prestigiosi di golf. Oltre agli eventi, Marbella ospita accademie di tennis e centri fitness sulla spiaggia, che supportano la preparazione di atleti di ogni livello.

L’amministrazione locale ha lanciato progetti che evidenziano l’impegno verso l’inclusione nello sport e il coinvolgimento dei più giovani. Tra le novità c’è la costruzione di un nuovo stadio da 10.000 posti, pensato come spazio multifunzionale anche per attività di benessere e tempo libero. Le infrastrutture si sono guadagnate un punteggio di 19,7 su 20, frutto di una rete che spazia dai percorsi per triathlon ai porti turistici. Gli eventi raccolgono un 19,4 su 20, mentre lo stile di vita attivo raggiunge il massimo con 19,8, grazie al mix di clima e percorsi naturali. Sul fronte inclusività e promozione dello sport femminile, Marbella ottiene un giudizio molto positivo con 19,5 punti, a conferma di una politica sportiva attenta e coinvolgente.

Le 10 città europee dove lo sport fa davvero la differenza

Oltre a Marbella, la classifica 2026 delle migliori destinazioni sportive europee mette in luce altre nove località che brillano per eventi, infrastrutture e qualità della vita. Al secondo posto c’è Monaco, che consolida la sua fama grazie al celebre Rolex Monte-Carlo Masters e a strutture di livello internazionale nel tennis e nella nautica di lusso. La compattezza urbana facilita l’accesso a impianti d’élite, con punteggi alti in infrastrutture ed eventi .

Sul terzo gradino del podio troviamo Oslo, esempio di inclusività sportiva con particolare attenzione allo sport femminile e all’integrazione tra attività fisica e natura. La vicinanza tra boschi, piste da sci di fondo e strutture moderne permette a residenti e turisti di praticare jogging, canottaggio e ciclismo tutto l’anno, con un punteggio complessivo di 18,6.

Parigi punta sull’eredità olimpica rafforzando la propria identità sportiva: i Campionati Europei di Nuoto del 2026 e il potenziamento delle infrastrutture per lo sport all’aperto, tra cui nuove piste ciclabili e percorsi lungo la Senna, portano la capitale francese a un punteggio totale di 18,6.

Nizza si distingue per la combinazione di mare e montagna, che la rende punto di riferimento per triathlon e ciclismo su percorsi iconici come la Promenade des Anglais. La città vanta facilità di accesso e infrastrutture dedicate, con un punteggio complessivo di 18,5.

Budapest conferma il suo ruolo da protagonista nel calcio europeo nel 2026, ospitando la finale della UEFA Champions League e mantenendo una lunga tradizione negli sport acquatici. Il Danubio e l’isola Margherita offrono spazi ideali per corsa e ciclismo all’aperto, garantendo alla città un punteggio di 18,3.

Le mete emergenti tra mare, montagna e sport di resistenza

Lisboa si presenta come una meta vivace per chi ama il surf e gli sport all’aria aperta, con onde dell’Atlantico amate da professionisti e appassionati. Spiagge come Carcavelos ed Ericeira ospitano competizioni internazionali, mentre i percorsi lungo il fiume Tago sono perfetti per corsa e ciclismo tutto l’anno, portando la città a un punteggio di 18,3.

Ginevra rimane una meta d’élite per la vela, sfruttando l’ambiente alpino per escursionismo, ciclismo e sport invernali. Il Lago di Ginevra ospita eventi di alto livello, e la città si fa notare per qualità delle infrastrutture e inclusività, con 18,2 punti.

Reykjavik offre un mix unico tra acqua fredda dell’oceano e piscine geotermiche riscaldate, regalando esperienze sportive alternative come nuoto, trekking e sport di resistenza. Il contesto naturale e la cultura sportiva locale collocano la capitale islandese a 18,2 nella classifica.

Infine, Hvar, isola croata dell’Adriatico, si fa notare per sport estremi e turismo outdoor. Ospitando i Campionati Mondiali Spartan Race 2026, si conferma meta d’avventura, con corsa in montagna e nuoto in acque libere che sfruttano il territorio e il clima mediterraneo, totalizzando 18,0 punti.

Queste dieci città dimostrano come l’Europa stia puntando sempre più sul turismo sportivo e del benessere, offrendo strutture di qualità e programmi inclusivi per un pubblico sempre più ampio e variegato. Il 2026 sarà l’anno in cui queste mete accoglieranno viaggiatori mossi da una passione che non conosce confini.