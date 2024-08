Jasmine Carrisi cambia look e diventa irriconoscibile: la foto scatena i fan

Jasmine Carrisi ha lasciato i fan a bocca aperta mostrandosi con un look completamente diverso, ma non sono mancate le critiche.

Jasmine è la più piccola delle figlie femmine di Al Bano ed è la prima figlia nata dalla tormentata unione tra il cantante e la sua seconda compagna, Loredana Lecciso. Jasmine assomiglia moltissimo alla madre e da lei ha ereditato anche molti atteggiamenti spavaldi davanti alla telecamera e la voglia di mettersi in gioco nel mondo dello spettacolo.

Jasmine oggi ha 22 anni e ha pubblicato alcuni singoli musicali, ha fatto un’esperienza di recitazione, prendendo parte al film in costume La Dama con l’Ermellino e ha partecipato a The Voice Senior in qualità di giudice. In virtù della grande fama di suo padre nei Paesi dell’Est Europa, Jasmine è entrata anche a far parte del cast di Ballando Con Le Stelle nella sua versione georgiana.

Jasmine Carrisi sfoggia il nuovo look con le treccine: ma sui social arrivano le critiche

Nel corso degli anni Jasmine Carrisi ha cambiato look varie volte, ma è sempre rimasta fedele al suo biondo, ereditato da mamma Loredana, la quale ha sua volta non ha mai sentito il bisogno di cambiare taglio o colore. Negli ultimi tempi però Jasmine aveva optato per un taglio a caschetto corto e dritto, che di certo non le permetteva di giocare moltissimo con lo styling e le acconciature. Forse proprio per questo ha deciso di cambiare decisamente rotta, salutando la fine dell’estate con un look del tutto diverso.

Jasmine ha infatti sfoggiato su Instagram delle lunghissime treccine realizzate su tutta la capigliatura, infoltendo e allungando i capelli naturali con l’inserto di molte extension. Per mostrare la nuova acconciatura, Jasmine ha posato per una serie di fotografie in costume da bagno e shorts di jeans. Nel giro di un giorno ha ricevuto circa un centinaio di commenti, la maggior parte assolutamente entusiasti per il suo cambio di look.

Alcuni però sono stati molto critici nei confronti delle scelte estetiche di Jasmine, ritenendola colpevole di mostrarsi un po’ troppo. “Ma essere normale come le tue sorelle, no? Devi ostentare anche tu la tua fisicità?“ha scritto un utente di Instagram, mentre un altro ha deciso di tirare in ballo addirittura Al Bano: “Con i pantaloncini da dietro mi sembri tuo padre“. Insomma, gli hater sono sempre in agguato, ma Jasmine non se ne cura e procede per la sua strada.