Cambia tutto già dalla prima settimana di Settembre: la fortuna bacia questi 3 segni, finalmente torna il sereno

Le stelle di Settembre porteranno una ventata di novità fortunate per alcuni segni zodiacali: ecco quali sono.

Nel mese di Settembre la Luna Nuova e l’eclissi lunare porteranno fortissimi cambiamenti nella vita di alcuni segni, che dovranno prepararsi a utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per approfittare di questo momento estremamente favorevole.

La fortuna si esprimerà soprattutto in ambito professionale: i cambiamenti saranno molti e molto probabilmente saranno tutti positivi, permettendovi di esprimere al meglio un potenziale che è rimasto inespresso per troppo tempo, facendo dimenticare a molte persone il loro valore.

I segni più fortunati di Settembre

ACQUARIO – Finalmente potrete fare affidamento sulla fortuna per uscire da una situazione stagnante da ogni punto di vista, sia da quello lavorativo (che non vi soddisfa più) sia da quello personale (vi siete un po’ isolati ultimamente, vero?). Fortunatamente in vostro soccorso arriverà Marte, che porterà tantissima nuova energia che vi permetterà di portare nella vostra vita dei grandi miglioramenti pratici mentre il Sole a fine mese vi porterà grandi opportunità di carriera ed espressione delle vostre potenzialità in ogni possibile ambito. L’importante sarà non disperdere le energie e quindi concentrarle su un obiettivo alla volta.

LEONE – Il prossimo Settembre sarà il momento ideale per identificare nuove possibilità di guadagno e entro la fine del mese il Sole ti permetterà finalmente di risolvere dei problemi professionali che ti avevano limitato fino a questo momento, impedendoti di trovare soddisfazione sul lavoro ma soprattutto una giusta ricompensa per i tuoi sforzi. Anche per quanto riguarda l’ambito personale e familiare, finalmente ci saranno le condizioni per risolvere vecchi problemi e incomprensioni che da tanto tempo avvelenavano il rapporto con gli amici o con i familiari: non bisognerà fare altro che coglierle e sfruttarle nel migliore dei modi.

GEMELLI – La Luna Nuova di offrirà lo spazio ma soprattutto l’opportunità di risolvere le tensioni dei rapporti interpersonali con amici, parenti e soprattutto partner. Questo ti porterà a una nuova serenità che libererà energie dalla tua mente permettendoti di sfruttarle per altre. Ne avrai assolutamente bisogno perché dopo l’eclissi lunare si aprirà un nuovo capitolo della tua carriera senza che tu debba fare assolutamente niente: un vero e proprio colpo di fortuna che ti spingerà a rivedere le tue aspirazioni professionali, concentrarti su nuovi progetti e soprattutto migliorare le relazioni con i colleghi, del sui supporto avrai probabilmente bisogno nei prossimi mesi.