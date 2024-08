Macchie e segni sulle unghie, quando sono campanelli d’allarme da far controllare subito

Le unghie non hanno solo importanza a livello estetico ma possono anche indicare problemi più seri: ecco quando preoccuparsi.

Possono essere lunghe, corte, rotonde, quadrate o a mandola. Possiamo colorarle di tutti i colori che desideriamo, abbinandole a ciò che indossiamo o riempirle di disegni, glitter e brillantini. Insomma, le nostre unghie possono rappresentare la nostra personalità grazie al fatto che oggi, oltre allo smalto, possiamo recarci da professionisti che possono renderle tutto ciò che vogliamo.

Quello che però forse non sai è che, in realtà, le unghie possono rivelare molto sulla salute generale del nostro organismo. Alterazioni nel colore, nella forma o nella consistenza delle unghie possono essere segnali d’allarme per condizioni mediche sottostanti. Quindi, oltre a curarne l’aspetto vogliamo soprattutto curare la salute delle nostre unghie e prestare attenzione ad alcuni aspetti che possono destare preoccupazione, agendo subito, prima che sia troppo tardi.

Segnali d’allarme: come interpretare le unghie

Un primo segnale a cui fare attenzione è il fatto che magari le nostre unghie si spezzano o si sfaldano facilmente. Questo può essere un sintomo di carenze nutrizionali, in particolare di vitamine e minerali come ferro, zinco, vitamina A e biotina. Tuttavia, possono anche essere influenzate da fattori esterni come l’uso eccessivo di prodotti chimici, il contatto prolungato con l’acqua o l’uso di smalti di bassa qualità.

Se noti che le tue unghie diventano deboli e sottili, è importante rivedere la tua dieta e considerare l’assunzione di integratori specifici. In alcuni casi, tuttavia, la fragilità può essere legata a condizioni mediche come la psoriasi o l’anemia, che richiedono un consulto medico.

Un altro fattore importante sono le striature sulle unghie che possono apparire in diverse forme, ognuna delle quali può indicare condizioni diverse. Ad esempio le righe verticali lungo le unghie sono spesso un segno di invecchiamento e sono comuni nelle persone anziane. Tuttavia, se le righe diventano particolarmente pronunciate, potrebbero indicare un problema circolatorio o una malattia sistemica come l’artrite reumatoide.

Quelle orizzontali invece possono apparire in seguito di traumi fisici alla matrice dell’unghia o come segno di gravi malattie, come insufficienza renale o epatica. Se le righe sono profonde e numerose, è essenziale consultare un medico per escludere condizioni gravi. Se invece ci sono buchi o puntini si può pensare a malattie cutanee come la psoriasi o l’alopecia areata. Le piccole depressioni sulla superficie delle unghie sono un segno chiaro che qualcosa non va e richiedono una valutazione dermatologica.

Perché prestare attenzione al colore delle unghie

Anche il colore delle unghie può essere un indicatore di diverse condizioni di salute. Ad esempio le unghie gialle possono essere causate dal fumo, o dall’uso di smalti di bassa qualità o da infezioni fungine. Tuttavia, questo colore può anche essere associato a problemi respiratori come la bronchite cronica. Invece, quando le unghie diventano bianche, può essere un segno di anemia, malattie epatiche come la cirrosi, o una carenza di proteine nel corpo.

Se appaiono metà bianche e metà rosa si può sospettare un tasso di azoto nel sangue superiore al normale. Infine, la presenza di striature scure può indicare un trauma all’unghia, ma se la striscia nera persiste o cresce, potrebbe essere segno di un melanoma, un tipo di cancro della pelle che può svilupparsi sotto l’unghia.

Quindi, se noti cambiamenti significativi nelle tue unghie, il primo passo è consultare un dermatologo che è lo specialista più indicato per valutare la salute delle tue unghie e può eseguire esami per identificare la causa del problema. Inoltre cerca di mantenere le unghie pulite, asciutte e ben idratate per prevenire molti problemi.

Evita manicure aggressive e l’uso eccessivo di smalti o gel che possono indebolirle. Anche una dieta equilibrata, ricca di vitamine e minerali, è fondamentale per la salute delle unghie. Alimenti come frutta, verdura, noci e proteine magre possono contribuire a rafforzarle. E non dimenticare di indossare i guanti quando utilizzi prodotti chimici e scegli scarpe che permettano una buona traspirazione per prevenire infezioni fungine.