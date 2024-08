Oroscopo Settembre, questi segni saranno travolti dalla passione: vita stravolta all’improvviso

Settembre porterà tantissima passione nella vita di due segni zodiacali in particolare: bisogna prepararsi a tutto (e sarà bellissimo).

In genere siamo portati a pensare che l’estate sia la stagione dei nuovi amori, delle storie passionali nate in riva al mare e dei flirt senza troppa importanza ma che danno alle vacanze una spruzzata di pepe. Di conseguenza, tendiamo a considerare Settembre come un mese noioso e difficile, pronto a rimetterci in riga, spegnere i bollori estivi e farci tornare alla solita routine.

Quest’anno le cose non andranno affatto così per due fortunatissimi segni zodiacali che, proprio nel corso delle prossime settimane, vivranno una passione senza pari e sentiranno battere il cuore come mai prima d’ora.

I segni che saranno travolti dalla passione a Settembre

TORO – Parlare di passione amorosa, a voi del Toro, sembra quasi un controsenso. Avete infatti un carattere calmo, stabile e posato, poco incline ai colpi di testa e soprattutto alle grandi e incontrollate passioni. Proprio per questo motivo il prossimo Settembre sarà memorabile, perché sconvolgerà tutte le vostre certezze e soprattutto tutto quello che credevate di sapere sui voi stessi. La prima decade di Settembre porterà un grande incontro, che sarà in grado di riaccendere sentimenti che pensavate fossero sepolti nei ricordi di gioventù. Al contrario, questa nuova passione vi proverà che avete il cuore ancora giovane e potete godervi mesi di amore travolgente proprio come una volta. Il vostro più grande desiderio sarà di trasformare un amore bruciante in una relazione stabile e quieta: il consiglio è di attendere e di riflettere con calma prima di fare un tentativo del genere. È una buona abitudine che non dovreste perdere.

GEMELLI – Dal momento che detestate con tutto il cuore la routine, soprattutto quando vi costringe a tornare alle vostre responsabilità, tendete a odiare Settembre, ma quest’anno dovrete ricredervi. Il favore di Venere porterà nella vostra vita un turbine di nuovi incontri e di grandi passioni che si concentreranno tutti nella prima decade del mese. Il consiglio è di lasciarvi trasportare senza farvi travolgere, perché il rischio di incappare in una passione illusoria, destinata a durare poco ma ad avere conseguenze negative sul vostro futuro è molto alto. Anche se sembra un controsenso, quando si parla di passione amorosa, cercate di mantenere un briciolo di razionalità ed evitare che l’amore rubi tutta la vostra energia mentale: ne avete bisogno per tenere il controllo anche del resto della vostra vita, soprattutto del settore finanziario che a Settembre avrà bisogno di grande attenzione.