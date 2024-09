Attenzione, se indossi questi capi di sera te ne pentirai: le conseguenze non sono riparabili

Accessori e capi hanno non solo un’occasione d’uso ben determinata ma anche occasioni decisamente vietate: scoprirle eviterà danni irreparabili.

Nel mondo della moda e del galateo, ci sono regole non scritte che delineano cosa sia appropriato indossare in determinati momenti della giornata.

La sera, in particolare, richiede un’attenzione speciale per evitare passi falsi. Ecco quindi una guida su cosa evitare di indossare dopo il tramonto per essere sempre impeccabili.

Cappelli a tesa larga

Sebbene Coco Chanel abbia sostenuto che una donna non dovrebbe mai uscire senza cappello, il galateo moderno suggerisce il contrario per le ore serali. I cappelli a tesa larga, ideali per ripararsi dal sole durante il giorno, diventano kitsch dopo il tramonto.

Sono invece accettati modelli più piccoli e discreti come baschetti e cloche, purché non creino ingombro.

Borse di grandi dimensioni

Come i cappelli, anche le dimensioni delle borse dovrebbero ridursi con l’avanzare delle ore. Se durante la giornata sono ammesse borse grandi o medie, la sera richiede modelli piccoli ed eleganti. Questa regola pone un interessante dilemma logistico per chi è fuori casa dall’alba al tramonto senza possibilità di cambio.

Zaini

Nonostante la loro praticità e capacità, gli zaini non sono considerati adeguati per un contesto serale elegante. Questo vale anche se si tratta di modelli firmati o particolarmente alla moda; semplicemente non soddisfano i criteri di eleganza richiesti dal galateo serale.

Perle

Le perle sono gioielli classici adatti al giorno ma devono lasciare spazio a pietre preziose più luminose come diamanti bianchi o smeraldi verdi durante la sera.

Il minimalismo può essere una scelta altrettanto raffinata se non si dispone dei gioielli “giusti” per l’occasione.

Trench

Il trench è un capospalla versatile amato nelle mezze stagioni ma considerato poco adatto alla sera secondo l’etichetta tradizionale del galateo, soprattutto nella sua variante classica beige.

Modelli in colorazioni più scure potrebbero essere accettabili ma rimangono sul confine dell’appropriato.

Tute sportive

Le tute rappresentano un abbigliamento comodo e versatile adatto al giorno ma da evitare rigorosamente di sera quando si cerca un look elegante o formale secondo le norme del buon gusto classico.

Jeans

Amati da molti ma controversi nel contesto della moda serale: i jeans vengono esclusivamente associati all’abbigliamento casual o lavorativo e pertanto ritenuti inadatti alle occasione serali formali o semi-formali indipendentemente dal modello o dalla tendenza del momento.

Occhiali da sole

Indossare occhiali da sole dopo il tramonto è visto come una mossa stilistica discutibile oltre che impraticabile; perdono infatti la loro funzione primaria diventando superflui ed evocando uno stile più adatto a località balnearie piuttosto che eventi serali sofisticati.

Zeppe

Le zeppe possono essere comode e offrire quel tanto desiderato aumento di altezza ma secondo le regole del galateo notturno tendono a spezzare visivamente la linea delle gambe rendendo l’outfit meno armonioso ed elegante rispetto all’utilizzo di calzature con colorazioni uniforme alla gamba o nude d’estate.

Sneakers

Infine, le sneakers. Pur essendo diventate popolari anche sotto completamenti formali grazie alle recente tendenze fashion-forward vengono ancora considerate troppo casual dal galateo tradizionale per essere indossate dopo le ore serali in contestualizzazioni dove prevale uno stile ricercato ed elegante.