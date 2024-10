Addio parrucchiere, come schiarire i capelli in modo naturale ed economico

Negli ultimi tempi, il fai-da-te è diventato una vera e propria arte, soprattutto quando si parla di cura personale.

Tra lockdown e restrizioni, molte persone hanno scoperto il piacere e l’autonomia di prendersi cura della propria chioma senza dover ricorrere necessariamente al parrucchiere.

Anche ora che i saloni sono aperti, la voglia di risparmiare e sperimentare a casa non manca. Schiarire i capelli in modo naturale ed economico è non solo possibile, ma anche divertente!

Metodi per schiarire i capelli

Il tè nero è un alleato insospettabile per chi desidera donare ai propri capelli una tonalità calda e intensa. Bastano 200 ml di acqua bollente e tre bustine di tè nero per creare una soluzione capace di ravvivare i capelli scuri. Dopo aver lasciato raffreddare il tè, applicalo sui capelli puliti, avvolgi tutto con un asciugamano e lascia in posa per circa mezz’ora. Un risciacquo finale con acqua fredda e i tuoi capelli appariranno subito più ricchi di riflessi e vitalità.

La camomilla è un classico intramontabile per schiarire i capelli in modo naturale. Per ottenere una chioma dai riflessi dorati, immergi una bustina di camomilla in acqua calda e attendi che si raffreddi. Applica poi la soluzione sui capelli asciutti e lasciala in posa durante la notte. Risciacqua al mattino e ripeti l’operazione fino a raggiungere il risultato desiderato. Un trucco? La camomilla è sicura anche sui capelli tinti, quindi niente paura di danneggiare il colore di base!

Per chi desidera schiariture precise e ben definite, il succo di limone è una risorsa preziosa. Basta spremere un limone e applicare il succo su ciocche selezionate utilizzando uno spazzolino o un vecchio pennello per mascara. Asciugare i capelli al sole potenzierà l’effetto schiarente dell’acido citrico. Tuttavia, attenzione alla secchezza: è consigliabile applicare successivamente una maschera nutriente per mantenere i capelli idratati.

La cannella è perfetta per chi vuole aggiungere un tocco di sole ai capelli castani senza esagerare. Mescola un cucchiaino di cannella con acqua per creare una pasta da applicare sui capelli umidi dopo il balsamo. Avvolgi i capelli in un asciugamano e lascia agire durante la notte. Al mattino, risciacqua abbondantemente per rivelare riflessi leggeri e naturali che faranno invidia.

Per ottenere riflessi ramati, il succo di mirtillo rosso è l’ingrediente ideale. Versa 500 ml di succo sui capelli asciutti e lascia in posa per almeno un’ora. Dopo il trattamento, lava i capelli con uno shampoo delicato. Questa tecnica è perfetta per chi vuole sperimentare un look nuovo e originale senza troppi cambiamenti radicali.

Infine, per chi desidera un effetto “sun-kissed” più marcato, la vodka può essere un elemento chiave. Mescola un po’ di vodka con acqua frizzante in un flacone spray, agita bene e spruzza sui capelli. L’effetto schiarente sarà potenziato dal sole, che attiverà l’azione dell’alcol sui pigmenti dei capelli. Un metodo decisamente insolito, ma efficace per ottenere riflessi naturali e brillanti.

Utilizzare ingredienti naturali per schiarire i capelli non solo è un modo economico per cambiare look, ma anche una scelta consapevole e rispettosa per il nostro ambiente. Queste tecniche fai-da-te non alterano drasticamente il colore di base, ma arricchiscono i capelli di sfumature sottili e naturali, perfette per l’estate. Inoltre, questa routine casalinga può trasformarsi in un momento di relax e cura personale, permettendoci di riscoprire il piacere di dedicarci a noi stesse, un riflesso alla volta.