Ho arredato casa così e ora sono l’esperta a cui tutti chiedono consigli: farai l’invidia del vicinato

Ho arredato casa scegliendo queste tendenze: ora sono l’esperta a cui tutti chiedono consigli. Il ritorno di alcuni must.

I trend dell’arredamento della casa sono in continuo evoluzione, spesso guardano al futuro innovando, altre volte invece fanno riferimento a dei must del passato che oggi ritrovano il loro spazio, ideali sia in appartamenti che hanno ampi spazi, che in quelli più piccoli. Il mood dell”interior design del 2025 promuove cromature di colori di qualche anno fa, rende protagonista ancora una volta il legno scuro, e non manca di omaggiare le rifiniture metalliche, must degli anni ’90.

Ispirarsi a queste nuove tendenze darà all’appartamento quel quid di innovativo e glamour e vi renderà esperti in complementi d’arredo tanto che in molti vi chiederanno consigli, e vorranno una casa come la vostra. Nonostante negli ultimi anni si è affermata l’esigenza di scegliere arredi minimal e privi di eccessi che rendono le case decisamente più funzionali, i trend del 2025 rivalutano l’uso del legno scuro in arredi come tavoli, ma anche librerie. Una tendenza che ha trovato anche l’approvazione degli addetti ai lavori.

Negli anni ’90 il legno primeggiava nelle case, era utilizzato come materiale pregiato per arredare sia la zona living che quella notte. Poi con l’avvento dello stile nordico si è abbandonato l’uso di questo materiale, che oggi è tornato di moda. Realizzare nella propria casa una angolo con un libreria in legno scuro, dona all’immobile quel tocco di prestigio e di importanza, oltre a rendere l’appartamento molto più accogliente e caldo. Anche l’uso dei colori ha un avvento ciclico non indifferente.

Arredamento della casa, il ritorno del verde salvia e delle cromature metalliche

Calore e colore spesso vanno di pari passo soprattutto quando si scelgono i mobili della propria casa. Per superare quello stile distaccato e poco personalizzato oggi si è tornati ad arredare stanze come la cucina con colori, come il verde salvia, che qualche anno fa erano un must imprescindibile. E’ una nuance delicata, che rende gli spazi più ampi e luminosi, ma soprattutto dona tranquillità.

Inoltre non stanca e spesso è associato ad aspetti legati alla sostenibilità. Anche l’uso delle cromature metalliche è tra i trend arredo del prossimo anno. Usate soprattutto nei primi anni 2000 oggi hanno trovato una nuova dimensione: acciaio, ma anche ottone, metalli opachi donano agli spazi ordine e pulizia.

Anche se a spopolare in salotti e camere da letto sarà soprattutto il color oro. Tra i metalli usati è quello che dona glamour agli spazi le stanze evitando eccessivi fronzoli. Rubinetteria del bagno, ma anche specchi, e i diversi oggetti decorativi daranno alla casa un aspetto moderno, che guarda al passato in modo innovativo e anche tecnologico.