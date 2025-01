Test visivo, focalizza (senza barare) l’elemento che riconosci per primo: scoprirai chi sei davvero

Il nuovo test visivo che ha spopolato sul web. In base alla prima immagine che inquadrerai, scoprirai di più sulla tua personalità

I test visivi, per quanto spesso soggetti a critiche e dubbi, rappresentano un sostanziale aiuto per comprendere maggiormente a pieno tutti i lati, anche quelli più nascosti – ossia quelli che restano celati nel subconscio -, della nostra personalità. Molti, come detto, ne mettono in dubbio la veridicità e l’efficacia, nonché la mancanza di oggettività nell’analisi dei risultati.

Eppure si tratta di immagini studiate, basate su precisi stimoli che arrivano a toccare anche le corde più profonde della nostra mente, riuscendo a farci esprimere dei lati del nostro profilo caratteriale che non eravamo mai stati in grado di notare e manifestare.

Generalmente tutti si articolano seguendo la stessa procedura. Al soggetto che viene sottoposto al test visivo vengono poste dinnanzi immagini suggestive, che nascondono elementi non individuabili da tutti ad una rapida occhiata. E proprio in base a quanto notato nell’immediato, sarà possibile delineare un quadro generico delle inclinazioni personali di ciascuno di noi.

Si tratta comunque di strumenti ludici, è bene precisarlo, ma gli stimoli prodotti al nostro cervello sono innegabili, spingendoci ad accrescere la curiosità in merito ad un approfondimento interiore del nostro subconscio.

Come funziona il test?

Alla già lunghissima lista di test visibili reperibili tra web e social network se ne aggiunge un altro, che ha spopolato negli ultimi mesi. L’utente che se ne imbatte è chiamato unicamente ad osservarlo e dopo un’attenta analisi a rispondere ad una semplice domanda ‘cosa vedi per primo?‘. In base alla risposta fornita si delineeranno e diverranno più chiari vari aspetti del carattere del soggetto sottoposto al test. Se il primo elemento che salta all’occhio è una figura su una collina, ciò indicherà che si tratta di una persona realista, dedita ai propri doveri e che, nonostante sia spinta a presentarsi come egocentrica sia in realtà affidabile nelle relazioni umane e professionali. In particolare evidenzierà le sue capacità in riferimento alla dedizione e al senso di responsabilità.

Chiaramente tutto cambierà nel caso in cui il primo elemento ad essere notato sarà il volto di una donna. Ciò rappresenterà emotività, oltre che la presenza di uno spiccato e sensibile sesto senso. Per quanto concerne le relazioni con le altre persone, il soggetto verrà inquadrato un tipo solitario, i cui periodi dedicati alla propria introspezione permetteranno, tuttavia, di comprendere meglio coloro che gli rimangono accanto, dispensando consigli efficaci.

L’ultima scelta e la spiegazione definitiva

Ed infine la terza ed ultima opzione: se l’elemento che viene visto per primo corrisponde ad una luna crescente, questo starà a rappresentare la simpatia e il divertimento che la persona infonde, ma anche la concretezza e la lungimiranza. Un perfetto e bilanciato equilibrio tra la serietà, la responsabilità e l’organizzazione, ma anche il lato più scherzoso e gioioso.

Indipendentemente da quale sarà il risultato che tu otterrai, è sempre bene sottolineare come si tratti di test con puro scopo ludico, che non intendono in alcun modo sostituirsi ad una diagnosi psicologica o psichiatrica da parte di uno specialista. C’è comunque da ribadire che non si tratta di immagini ‘campate in aria’ per puro caso, ma anzi si basano su criteri psicanalitici e per questo possono comunque offrire spunti che porteranno il soggetto interessato a riflettere maggiormente sul proprio carattere e sui propri tratti personali, magari ritrovandosi perfettamente rappresentato dal risultato del test.