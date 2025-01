Se usi Android non escono con te: ecco perché potresti essere scartato in tempo zero

Il dilagante sviluppo tecnologico ha portato con se indubbi benefici, ma anche mutamenti discutibili. La preferenza di un determinato brand tech sull’altro ora influenza i rapporti umani

I dispositivi elettronici che siamo soliti prediligere influenzano in maniera chiara i tratti della nostra personalità interiore. A dimostrazione di ciò, non soltanto luoghi comuni e frasi fatte, ma veri e propri studi scientifici.

Molti di questi si sono, in particolar modo, focalizzati sulla scelta degli smartphone, dispositivi elettronici che ognuno di noi utilizza e tiene costantemente nella propria tasca. Ebbene questi approfondimenti hanno consegnato delle risposte precise.

Infatti le scelte personali che ognuno di noi decide di compiere in ambito tecnologico, specie per quanto riguarda i soggetti più giovani, non sono più dettate dal funzionamento, dai servizi in dotazione o dalla praticità del dispositivo, quanto da un fattore puramente estetico, perciò di design, nonché di brand.

D’altronde il duello per la palma di ‘miglior produttore tech‘ tra Apple e Android prosegue sin dalla diffusione dei primissimi smartphone. E proprio la decisione presa, la scelta di puntare su un marchio o sull’altro, può influire anche nell’ambito sociale.

Cosa influisce sulla scelta delle persone?

Al giorno d’oggi, all’interno di una società profondamente plasmata dall’avvento delle nuove tecnologie, anche le differenti visioni e scelte in maniera di attrezzature elettroniche che uno decide di compiere possono influire in modo più o meno incisivo sui comportamenti sociali. Infatti, un recente studio condotto da uswitch ha cercato di indagare ed analizzare quali siano i motivi che spingono i consumatori ad optare per un brand rispetto agli altri, nonché di come la loro scelta possa determinare una reazione differente nei propri confronti da parte delle altre persone.

In particolare, i marchi tecnologici presi in esame sono stati i colossi, in eterno conflitto, Apple e Android. Le scelte alla base non sono dettate unicamente dalle funzionalità, ma anche e soprattutto dal contesto sociale e dal gusto nel design e nelle grafiche. Sulla decisione di milioni di persone, soprattutto di numerosi giovani, influiscono dunque elementi non necessariamente legati al puro utilizzo dell’apparecchio, bensì l’identità che un acquisto rispetto all’altro può garantire.

L’interminabile lotta a distanza tra Apple e Android

La ricerca ha prodotto risultati indubbiamente curiosi. Pensate, ad esempio, che circa il 19% degli utenti coinvolti nel report che possiedono dispositivi Apple hanno categoricamente negato la possibilità di frequentare o di uscire con un’altra persona che utilizza, invece, sistemi Android. Per non parlare, addirittura, della fascia più giovane, compresa nello specifico tra i 18 anni e i 34 anni; andando ad approfondire i risultati legati a questo target, scopriamo che addirittura il 32% ribadisce tale ‘principio.

Analizzando il rovescio della medaglia, gli utenti legati ad Android sembrano prendere più alla leggera la tematica. Infatti soltanto il 10% dei soggetti interrogati ha affermato che rifiuterebbe di entrare in contatto con un possessore di iPhone, iPad o Mac. Ma i risultati complessivi dello studio, pur delineando differente sostanziali nei casi confrontati, conferma come l’utilizzo di un determinato smartphone, tablet o pc possa influire enormemente, come fosse un reale criterio di selezione, nell’ambito dei rapporti sociali.