Protezione solare: perché è importante usarla anche quando non c’è il sole?

Protezione solare anche quando non c’è il sole, perché?

Probabilmente ti è già stato detto che la pelle del viso ha bisogno di protezione anche durante la stagione fredda. La prima domanda che sorge quando si consiglia una protezione solare per il viso in inverno è: perché, se non c’è sole?

In realtà, il sole c’è ma non si vede! I raggi UV si dividono in UVA e UVB: i primi costituiscono il 95% delle radiazioni, hanno una lunghezza d’onda elevata, non sono particolarmente intensi (non fanno abbronzare!), ma sono presenti tutto l’anno e possono penetrare attraverso le nuvole e persino il vetro.

Gli UVB, invece, sono molto intensi, hanno una lunghezza d’onda più corta e possono essere filtrati dalle nuvole. Senza un’adeguata protezione, gli UVB possono causare arrossamenti e scottature.

Inoltre, ci sono anche i raggi IR (infrarossi), che hanno una lunghezza d’onda maggiore degli UV e penetrano profondamente nella pelle, raggiungendo persino il tessuto adiposo.

Quando le radiazioni infrarosse sono generate senza una fonte di calore ma utilizzando laser o diodi luminosi, la luce è quasi invisibile, ma la pelle e gli occhi possono comunque risentirne.

Ma non sono solo i raggi UV a mettere alla prova la tua pelle. Durante l’inverno, il viso è anche esposto all’aggressione di polveri inquinanti: piccole particelle di polvere che si depositano sulla pelle, impedendole di respirare e ossigenarsi correttamente.

Se a questi agenti esterni si aggiunge lo stress quotidiano, otteniamo una combinazione pericolosa. Il risultato? Una pelle che appare spenta, perde luminosità, resistenza ed elasticità. In altre parole, ci troviamo di fronte al foto-invecchiamento cutaneo precoce, poiché questi attacchi interni ed esterni attivano i radicali liberi che ossidano e indeboliscono la pelle.

Cosa fare, dunque? Proteggere e rafforzare la pelle con i trattamenti adeguati. L’obiettivo è impedire ai raggi UV di penetrare e alle particelle inquinanti di attaccarsi alla nostra pelle.

Lo spiega anche il medico estetico Dvora Ancona della clinica Dvora di Milano: «La nostra pelle è esposta ai danni del sole tutto l’anno, non solo in estate come si tende a pensare erroneamente».

Aggiunge: «I raggi UVB sono responsabili delle ustioni e delle scottature e sono particolarmente intensi in estate, mentre i raggi UVA, presenti tutto l’anno indipendentemente dal clima, causano macchie e rughe. Questo significa che, anche se in inverno non ci si scotta facilmente (a meno che non si rimanga esposti al sole per molte ore, magari in alta montagna), non usare una crema protettiva porta sicuramente a un invecchiamento precoce della pelle. È davvero ciò che desiderate per il vostro viso?».

Come scegliere una crema solare di qualità