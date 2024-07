Astrologia, quando e dove sono nati i segni zodiacali?

L’astrologia ha plasmato le civiltà per secoli - dai sacerdoti babilonesi agli imperatori romani - e continua a fornire indicazioni alle nuove generazioni in cerca di chiarezza e di una guida

Molti trovano conforto guardando le stelle e si affidano agli oroscopi per capire meglio se stessi e predire il futuro. Anche se i segni zodiacali e gli oroscopi possono sembrare moderni, l’astrologia ha influenzato le civiltà per millenni, nonostante le critiche degli scettici per la mancanza di prove scientifiche.

Quando e dove sono nati l’astrologia e i segni zodiacali?