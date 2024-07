Pan Xiaoting muore in diretta mangiando 10 kg di cibo: cos’è il mukbang?

Tragedia in diretta sul web: è morta partecipando alla sfida sul cibo detta mukbang l’influencer cinese Pan Xiaoting, aveva 24 anni

Pan Xiaoting, una giovane di 24 anni residente in Cina, è morta durante una diretta streaming mentre tentava di ingerire 10 kg di cibo. Conosciuta come “mangiatrice professionista” sui social media, era un’influencer specializzata nel Binge Eating, un disturbo alimentare preoccupante simile alla bulimia e all’anoressia.

Famosa per le sue sessioni di abbuffate competitive, Pan Xiaoting è deceduta il 14 luglio, circondata da ciò che rimaneva dei 10 kg di cibo e sotto gli occhi di migliaia di fan. Le sue dirette streaming, che duravano spesso fino a 10 ore, la vedevano mangiare senza sosta, nonostante gli avvertimenti dei suoi familiari sui pericoli di questo “folle passatempo”.

Secondo i media cinesi, l’autopsia ha rivelato che il suo stomaco era rimasto deforme e pieno di cibo non digerito, confermando che la causa del decesso è stata l’eccesso di cibo ingerito.

Pan Xiaoting muore in diretta per un mukbang

Per Pan mangiare in grandi quantità era diventato un trend. Questa pratica è conosciuta come Mukbang, una tendenza nata in Corea del Sud negli anni Duemila, in cui le persone mangiano grandi quantità di cibo davanti alla telecamera. Negli ultimi dieci anni, questa moda è tornata in voga sui social media.

Secondo China News, Pan era stata recentemente ricoverata in ospedale per un’emorragia gastrointestinale, ma ciò non l’ha fermata. Nel 2020, la Cina ha introdotto norme severe per limitare il consumo eccessivo di cibo nei contenuti Mukbang, ma Pan sembrava ignorarle. Purtroppo, quella del 14 luglio è stata la sua ultima diretta streaming.

Gli spettatori che hanno appreso della sua morte sono increduli e si chiedono perché la ragazza fosse così determinata a completare queste sfide: “Non capirò mai perché qualcuno vorrebbe guardare qualcun altro mangiare”, ha commentato una persona, mentre un’altra ha aggiunto: “È terribile. Perché la gente cerca di glorificare l’obesità oggigiorno?” Queste domande restano senza risposta.