Spese veterinarie sostenute dallo Stato: a queste condizioni non pagherai nulla per il tuo amico peloso

Bonus animali domestici 2024: nuove agevolazioni fiscali e incentivi economici per i proprietari di animali da compagnia

Il Bonus animali domestici 2024 è una nuova misura a sostegno dei proprietari di animali domestici introdotta con la Legge di Bilancio 2024. Questa iniziativa si aggiunge alle già esistenti detrazioni fiscali sulle spese veterinarie, offrendo ulteriori agevolazioni economiche per le persone anziane con bassi redditi che possiedono animali da compagnia.

Consiste in un fondo di 250.000 euro all’anno, stanziato fino al 2026, destinato a coprire le spese veterinarie (visite, interventi chirurgici e farmaci) per i proprietari di animali da compagnia. Per accedere a questo contributo, i beneficiari devono avere un’età superiore a 65 anni e un valore ISEE inferiore a 16.215 euro l’anno. La Legge di Bilancio prevede che gli importi e le modalità di richiesta del bonus siano definiti con un decreto del Ministero della Salute.

Tuttavia, l’effettiva attuazione del bonus è stata demandata alle Regioni, come stabilito dal Decreto Anziani (DLgs 15 marzo 2024, n. 29). Secondo questo decreto, le Regioni promuoveranno progetti per agevolare le spese medico-veterinarie in conformità ai criteri individuati nel decreto attuativo. Questi progetti includeranno incentivi per l’adozione di cani e gatti da rifugi e oasi feline, destinati a persone anziane che vivono sole e con un ISEE inferiore a 16.215 euro.

Collaborazione interministeriale e detrazioni fiscali: come funzionerà il bonus animali domestici 2024

I Ministeri coinvolti e le Regioni dovranno collaborare per pubblicare il decreto attuativo, che dovrebbe essere emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto Anziani, quindi entro settembre 2024. Solo a quel punto saranno chiari i dettagli su come richiedere il bonus e quali saranno gli importi disponibili. In attesa dell’attuazione del Bonus animali domestici 2024, i proprietari di animali possono continuare a beneficiare delle detrazioni fiscali sulle spese veterinarie.

Introdotta dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, questa misura permette di detrarre il 19% delle spese veterinarie sostenute, fino a un massimo di 550 euro, con una franchigia di 129,11 euro. La detrazione massima ammonta quindi a 80 euro e spetta per intero ai contribuenti con un reddito complessivo fino a 120.000 euro l’anno. Per usufruire di questa agevolazione, le spese devono essere documentate nella dichiarazione dei redditi e pagate con metodi di pagamento tracciabili.

Chi utilizza il Modello 730 deve indicare queste spese nella sezione I (rigo da E8 a E10, “altre spese”). Il Bonus animali domestici 2024 rappresenta un importante passo in avanti nel supportare i proprietari di animali domestici, in particolare le persone anziane con redditi bassi. In attesa delle modalità operative definitive, i proprietari possono comunque beneficiare delle detrazioni fiscali esistenti, abbattendo le spese veterinarie.