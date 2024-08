Kate Middleton quegli scatti in topless che scatenarono William: “La verità dopo anni”

C’è un nuovo retroscena che anima i seguaci e non della Corona inglese: la reazione di William dopo le foto di Kate in topless

Il principe William e Donald Trump sono apparsi nella stessa pagina e nello stesso contesto nel libro di “Catherine, The Princess of Wales“, di Rob Jobson. Una cosa insolita che rende già solo così l’opera dell’esperto reale una bomba esplosiva. Per non parlare di Kate Middleton in topless.

La principessa della Galles in topless oggi suona coma una cosa fuori dal mondo, eppure, c’è stato un tempo in cui la futura regina consorte era una ragazza spensierata e libera senza imposizioni o impedimenti di protocollo. Ma che c’entra Trump?

Kate Middleton in topless, William contro Donald Trump: episodio gravissimo

Come un cavaliere medievale, il Principe William ha difeso a spada tratta la sua fanciulla, per l’appunto Kate. I fatti risalgono ad oltre una decina di anni fa, precisamente nell’estate del 2011, in Provenza, quando le vacanze idilliache dei neosposi reali furono sconvolte da un paparazzo indiscreto.

Kate, mentre si rilassava al sole sulla terrazza di una villa privata, fu fotografata in topless con un teleobiettivo, violando illegalmente la sua privacy. Le immagini, una volta rese pubbliche, scatenarono un’ondata di indignazione e un acceso dibattito sulla stampa, culminato con una battaglia legale che vide i reali ottenere giustizia, almeno in parte, grazie a una sostanziosa multa inflitta ai responsabili. Tuttavia, il danno era fatto, e il trauma subito da Kate fu evidente.

In mezzo a questo tumulto, l’allora imprenditore Donald Trump, non ancora Presidente, sempre pronto a dire la sua, commentò la vicenda con un tweet che suscitò non poca indignazione. Secondo lui, la colpa era di Kate per aver scelto di prendere il sole in quella maniera, un commento che non solo ignorava la violazione della privacy subita, ma sembrava quasi giustificarla.

“Kate Middleton è fantastica, ma non dovrebbe prendere il sole nuda“, scrisse Trump, innescando una reazione furiosa da parte di William. La presa di posizione di Trump, che incolpava Kate invece di condannare l’atto dei paparazzi, scatenò l’ira del futuro re, che secondo Jobson non esitò a esprimere il suo disappunto nei confronti del miliardario.

Intanto, tornando al presente, si stanno facendo sempre più insistenti le voci secondo cui la Principessa Kate, affrontando con coraggio una battaglia personale contro il cancro, ha fatto progressi significativi nel suo percorso di guarigione. Dopo un’apparizione pubblica durante il compleanno del Re e successivamente a Wimbledon, ora circolano voci su un suo possibile ritorno in grande stile. Cosa che potrebbe avvenire proprio in occasione delle Olimpiadi di Parigi, che si stanno svolgendo in questi giorni.