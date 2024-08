Martina e Carlo, è gia finita dopo Temptation: svelato il motivo del litigio

Temptation Island scoop: è già finita tra Martina e Carlo, e ora viene a galla il motivo della rottura.

Temptation Island, il viaggio nei sentimenti più appassionante di Canale 5, è terminato da qualche settimana. Da quel momento tutto è cambiato per i protagonisti del reality. Alcune coppie infatti, in seguito alla permanenza nel villaggio in Sardegna, hanno compreso di amarsi profondamente e sono tornate alla loro quotidianità più forti di prima.

Altre coppie invece sono letteralmente scoppiate tra liti, discussioni, ripicche e recriminazioni che hanno messo ko, un amore già flebile e compromesso. Lino e Alessia si sono lasciati e lui sta frequentando l’ex tentatrice Maika, anche se, secondo indiscrezioni, tra loro ci sarebbe maretta.

Un utente ha infatti inviato una segnalazione anonima all’esperta di gossip, Deianira Marzano, la quale ha pubblicato il messaggio attraverso delle storie IG. Si apprende che Lino nutrirebbe una forte gelosia nei confronti di Maika e che per tale motivo la loro relazione avrebbe cominciato a scricchiolare. Ma non sono gli unici protagonisti del gossip in queste ore. A tenere banco nel mondo delle cronache rosa sono infatti Martina e Carlo. La bella Martina ha partecipato a Temptation Island con Raul, il suo ormami ex fidanzato. All’interno del villaggio ha conosciuto meglio il single Carlo e, tra loro è sorta una sintonia immediata.

Temptation Island, Martina e Carlo ai ferri corti: il motivo è imputabile alla ragazza

Raul e Martina hanno lasciato il programma separati e in seguito lei ha frequentato il tentatore Carlo. Stando ai rumors che circolano in queste ore, la loro frequentazione avrebbe subito però una forte battuta d’arresto. I sospetti sono sorti qualche giorno fa, quando i fan più affezionati hanno notato che entrambi avevano smesso di seguirsi sui social. Adesso arriva l’indiscrezione secondo cui il motivo dell’allontanamento sarebbe da imputare a un’incompatibilità caratteriale che li avrebbe indotti a separarsi. Si vocifera infatti che abbiano litigato ed ora è stato svelato anche il perché.

Secondo le segnalazione ricevuta sempre da Deianira Marzano, Martina avrebbe deciso di andare in vacanza a Mykonos, fatto che avrebbe scatenato la lite tra lei e Carlo. A dichiararlo è stato un utente anonimo che ha inoltrato come detto una segnalazione alla Marzano, la quale ha postato il messaggio sulla sua pagina Instagram.

Per il momento si tratta di indiscrezioni prive di ufficialità, per cui è necessario attendere che i diretti interessati raccontino come stanno davvero le cose tra loro, facendo chiarezza sulla faccenda. Nel frattempo i fan stanno seguendo entrambi sui social per scorgere qualche dettaglio ulteriore circa la loro situazione sentimentale che al momento, parrebbe compromessa.