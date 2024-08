Carlo, spunta la richiesta choc a Kate: lei ha reagito malissimo

I rapporti tra re Carlo e Kate sono da sempre considerati sereni e saldi, ma spunta una rivelazione confermata anche da Harry.

Da quando Kate Middleton è entrata nella famiglia reale, le hanno riservato tutte le attenzioni dovute a una futura regina. Re Carlo considera la principessa del Galles, moglie di suo figlio William, come la figlia femmina che non ha mai avuto. Ma anche lei ha avuto a che fare con una richiesta molto particolare di Re Carlo che l’ha lasciata senza parole. A rivelarlo è il principe Harry, che non ha mai nascosto la sua difficoltà ad accettare le consuetudini della Royal Family.

Tra tanti episodi raccontati da Harry nel suo libro di memorie Spare, ce n’è uno che riguarda proprio Kate Middleton, la quale nonostante la grande stima verso Carlo e Camilla avrebbe reagito male, rifiutando di fatto un richiesta ritenuta addirittura offensiva. I fatti sarebbero avvenuti quando Harry era ancora a Buckingham Palace.

Carlo, richiesta molto strana per Kate e la reazione di William: roba da non credere

Re Carlo ha sempre affermato di considerare Kate come una figlia e sembra proprio che il legame tra i due sia molto profondo; entrambi si rispettano e la figura della principessa del Galles viene ritenuta fondamentale per la monarchia. La terribile diagnosi di cancro e la conseguente uscita di scena di Kate non ha scalfito affatto la sua popolarità, anzi. Oggi i sudditi britannici amano ancora di più la principessa coraggiosa, che nonostante il cancro e per quanto le sia possibile, sta onorando i suoi doveri istituzionali.

L’apparizione all’evento Trooping The Colour e poi al torneo di tennis Wimbledon hanno rinsaldato ancora di più l’opinione positiva dei sudditi e Kate ha lanciato un messaggio molto preciso: “Sono la futura regina“. Dal passato, però, spunta un evento che avrebbe infastidito molto proprio Kate, che forse per la prima volta ha detto “no” a re Carlo. Lo rivela, anzi lo conferma, proprio Harry, che ricorda i fatti nel suo libro Spare.

Si dice che ad un certo punto Carlo (all’epoca ancora principe) abbia chiesto a Catherine di cambiare il suo nome, per un motivo che può sembrare alquanto bislacco. Sembra che Carlo ritenesse ci fossero troppe “C” tra i nomi vicini alla corona: Charles, appunto, Camilla e Catherine. Secondo il sovrano, questo avrebbe causato “confusione”. Come racconta Harry, Kate si sarebbe rifiutata, mentre William avrebbe assistito alla scena senza esprimere la sua opinione, completamente soggiogato dalle volontà del padre.