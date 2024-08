Meghan Markle snobbata dalla Royal Family, guerra aperta: “Nemmeno una telefonata”

Il rapporto tra Meghan Markle e la Royal Family si fa sempre più teso, lo conferma l’ultimo schiaffo morale subito dalla duchessa

Ormai sembra quasi impossibile una riconciliazione tra i duchi di Sussex e la Royal Family, nonostante a giorni alterni escano indiscrezioni che fanno ipotizzare un riavvicinamento imminente. In realtà re Carlo recentemente ha fatto qualche passo in avanti verso Harry, ma William non vuole affatto prendere in considerazione un ritorno del fratello a Londra, nemmeno se lasciasse Meghan in America.

Sarebbe proprio la duchessa di Sussex a suscitare più fastidio negli animi della famiglia reale, perché non è mai stata accettata. Harry, invece, se si mostrasse umile e si scusasse, avrebbe sicuramente la possibilità di ricucire i rapporti. E ora arriva l’ennesima dimostrazione del fatto che Meghan non è, e non sarà mai, la benvenuta a Palazzo.

Meghan Markle, ennesimo schiaffo morale della Royal Family: un gesto molto grave nel giorno del suo compleanno

Dal 2020 ad oggi sono accadute molte cose che hanno fatto ipotizzare una riappacificazione tra Harry, Meghan, Will, Kate e re Carlo. Ma le speranze di un lieto fine svaniscono sempre più velocemente. Il 4 agosto scorso la duchessa di Sussex ha festeggiato il suo 43esimo compleanno e la famiglia reale non ha inviato alcun messaggio di auguri. Si tratta di un segnale molto chiaro che fa comprendere quanto i rapporti al momento appaiono decisamente irrecuperabili.

Infatti nel 2021 e nel 2022, quando i duchi si erano già allontanati da Londra, Kate e Will avevano sempre mandato un messaggio, ed erano intercorse anche delle telefonate. I reali hanno un’etichetta da rispettare anche in questi casi. Etichetta che è era stata sempre rispettata, prima del 4 agosto.

Come se non bastasse, di recente Meghan ha nuovamente parlato degli episodi di bullismo che ha vissuto qualche anno fa e che l’hanno portata, insieme a Harry, ad attivare un progetto volto ad aiutare le persone come lei. È stato rivelato proprio da Harry che in passato la famiglia reale non solo avrebbe umiliato Meghan, ma avrebbe anche utilizzato la stampa per infangare la coppia, e pubblicato annunci ufficiali con dichiarazioni del principe, per le quali non avrebbe mai dato il suo consenso.

Una lotta molto dura, quindi, sta ancora interessando la famiglia reale britannica. Lotta che sembra destinata a non cessare mai. Non dimentichiamoci che il principe Harry avrebbe altre informazioni compromettenti sulla sua famiglia da divulgare, tanto che si vocifera di una secondo capitolo di “Spare“, il libro autobiografico del duca di Sussex che ha già sollevato un polverone. Un altro scandalo potrebbe segnare la fine di ogni possibilità di riappacificazione e molti esperti reali pensano che sia la prospettiva più probabile.