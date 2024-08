Harry e Meghan perché i Sussex temono l’elezione di Trump: “Cosa potrebbe accadere”

È crisi profonda tra Harry e Meghan a causa della frattura con Londra, ma anche in America le cose non vanno bene.

Da quando i duchi di Sussex si sono allontanati dalla Royal family, rinunciando ai doveri ma anche agli onori, la loro vita è sicuramente stata molto più difficile. Inizialmente hanno potuto contare sulle loro rivelazioni shock contenute nel libro “Spare”, che li ha resi popolari, e anche milionari. Ma poi il “vento di guerra” che aleggia tra i Sussex e la Royal family ha smesso di interessare e Harry e Meghan hanno dovuto pensare a progetti nuovi, che gli garantissero le entrate economiche sufficienti.

In realtà, nonostante la “dote” di Harry, i milioni incassati con il libro, i contratti Netflix e l’eredità ricevuta da Mohamed Al-Fayed, sembra che le finanze della coppia siano in ampia sofferenza. Meghan Markle, che sta cercando di avviare un brand, avrebbe difficoltà burocratiche e inoltre la sua popolarità sta calando ai minimi storici. La coppia, per alcuni americani, è solamente “una mela marcia” perché ha tradito la famiglia d’origine, e sembra che per i duchi di Sussex non si prospetti un futuro sereno, anche a causa delle elezioni presidenziali.

Cosa c’entra Trump con Harry e Meghan? L’ipotesi nefasta suggerita da un esperto

Mentre in America è campagna elettorale per l’elezione del nuovo Presidente e Trump combatte con Kamala Harris, a Londra è ancora guerra tra la Royal Family e i “fuggitivi” Harry e Meghan. Le voci su una possibile riconciliazione appaiono e scompaiono sempre più velocemente e non si sa a che punto sia la faida. Rumors sempre più insistenti, però, rivelano che Harry starebbe disperatamente cercando di tornare nel Regno Unito, e per svariati motivi.

Il primo sarebbe legato alle difficoltà finanziarie: i duchi di Sussex sono abituati a una vita da principi, e i loro progetti non stanno fruttando quanto sperato. Inoltre secondo alcune fonti vicine ai reali Harry starebbe maturando ampia insofferenza verso il mondo oltreoceano; in pratica “si annoia”, come emerge da altre rivelazioni. La relazione con Meghan potrebbe già essere in crisi, e forse una loro separazione potrebbe essere l’unico modo di essere accettato nuovamente a Buckingham Palace.

Adesso emerge anche “la questione Trump”; secondo un esperto, la sua elezione come Presidente degli Stati Uniti rappresenterebbe un grosso problema per i duchi di Sussex. Sembra che Harry abbia problemi “in sospeso” con le dichiarazioni fornite al momento della richiesta del visto, e a questo proposito si vocifera che Trump consideri i duchi come passibili di deportazione. Il candidato alla Casa Bianca non ha mai nascosto la sua “antipatia” per i Sussex, tanto che ha dichiarato apertamente che con il suo Governo non avranno alcun privilegio. Il figlio di Trump li ha addirittura tacciati di essere “mele marce” e che vorrebbe rispedirli subito a Londra.