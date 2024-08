Cesara Buonamici l’annuncio sul Grande Fratello, Signorini già informato di tutto: “Decisione ufficiale”

Cesara Buonamici e l’annuncio sul Grande Fratello, Signorini è stato già informato di tutto. La decisione della giornalista.

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello che tornerà su Canale 5 il prossimo 16 settembre. Mancano dunque poche settimane alla riapertura della famosa casa di Cinecittà, dove i concorrenti, vip e non vip, resteranno chiusi per diversi mesi, fino al termine del reality in programma la prossima primavera.

Per chi decide di partecipare si tratta di un impegno piuttosto gravoso, che porte via molto tempo e altre opportunità di lavoro. Ecco perché molti vip hanno detto di no ad Alfonso Signorini, conduttore e direttore artistico del programma, che quest’anno ha dovuto fare i conti con diversi rifiuti di personaggi famosi.

Vuoi per la lunga durata del reality, vuoi per le richieste di cachet troppo onerosi, la produzione del Grande Fratello ha avuto parecchie difficoltà nella formazione del cast di personaggi famosi. Nel frattempo la giornalista Cesara Buonamici ha comunicato le sue intenzioni in merito alla prossima edizione del reality.

Cesara Buonamici e l’annuncio sul Grande Fratello: cosa ha deciso la giornalista

Chiamata nel ruolo di opinionista in studio, Cesara Buonamici è stata una delle grandi novità dell’ultima edizione del Grande Fratello. La sua partecipazione è stata una sorpresa che ha incontrato il favore del pubblico. Tra interventi mirati, analisi puntuali e qualche gaffe, la giornalista ha portato un nuovo punto di vista nel reality, che fino a qual momento aveva avuto un’impostazione più leggera. Dopo tanti rifiuti incassati dalla produzione, cosa ha deciso Cesara Buonamici per la prossima edizione del Grande Fratello? La vedremo di nuovo in studio a conversare con Alfonso Signorini?

L’annuncio è arrivato nelle ultime ore e Cesara Buonamici ha deciso di confermare la sua partecipazione come opinionista alla prossima edizione del reality show di Canale 5, per la gioia di Alfonso Signorini, che l’avrà di nuovo al suo fianco in studio. Dopo tanti rifiuti, finalmente una notizia positiva.

In una intervista al Corriere della Sera, Buonamici ha spiegato di aver detto di sì anche alla prossima edizione del Grande Fratello perché “se lo guardi nel modo giusto, e soprattutto se lo vivi, è un programma che offre squarci di comportamenti umani. L’altra ragione, che dico a bassa voce, è che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso“.

Per il reality si tratta di una conferma importante. Riguardo, invece, ai prossimi concorrenti, è arrivata la notizia ufficiale della prima partecipazione vip: nella casa del Grande Fratello entrerà Jessica Morlacchi, cantante che aveva iniziato giovanissima la sua carriera musicale nel baby gruppo dei Gazosa e che poi aveva partecipato come ospite fissa al programma pomeridiano di Rai1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.