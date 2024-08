L’ultima tendenza social se fatta in aereo può essere altamente rischiosa per la vita: non provateci

C’è una nuova tendenza social che sempre più giovani stanno mettendo in pratica, ma in aereo può essere davvero pericolosa.

Da ormai diversi anni guardiamo ai social come a un gigantesco calderone all’interno del quale ribollono tendenze a volte inspiegabili, che cominciano a diffondersi a macchia d’olio soprattutto tra giovani e giovanissimi e che, spesso, mettono in pericolo la loro incolumità.

Un esempio perfetto sono state le cosiddette sfide social, cioè la tendenza a replicare attività o comportamenti pericolosi che spesso mettevano a rischio la stessa vita di coloro che si impegnavano a metterle in pratica. Il motivo per cui i giovani decidono di mettersi volontariamente in pericolo filmando il momento con il telefono è soltanto uno: pubblicare il video sui social e ricevere approvazione e ammirazione da parte degli altri utenti e soprattutto dei coetanei.

Periodicamente il fenomeno sembra assopirsi mentre in altri momenti storici sembra tornare in auge preoccupando enormemente genitori e famiglie. Purtroppo di recente è andata diffondendosi una nuova sfida, raccolta principalmente da giovani maschi che scelgono di compiere “attività estreme” apparentemente poco pericolose ma che, se praticate in aereo, possono davvero mettere a rischio la loro vita.

Cos’è il rawdogging e perché tutti lo stanno facendo?

Una volta il termine inglese rawdogging era utilizzato esclusivamente in ambito sessuale e indicava avere rapporti non protetti. Oggi però l’uso del termine è cambiato e si è ampliato moltissimo, tanto da venire utilizzato in moltissimi contesti differenti per indicare una serie di attività molto ampia.

Oggi rawdogging significa affrontare un’attività difficile e stressante senza aiuto, rinunciando quindi al supporto della tecnologia, ma anche al sonno, al cibo o all’acqua. Alcuni tipici esempi di rawdogging praticato in questo senso sono: preparare un esame soltanto con il libro e il quaderno, senza utilizzare supporti tecnologici e senza interruzioni; affrontare un lungo viaggio senza cibo e senza acqua, magari per risparmiare, passare molte ore senza intrattenimento, essendo disposti ad annoiarsi a morte (eventualità che i giovani iper stimolati delle nuove generazioni vivono come un dramma).

Il problema è che anche se sembrano pratiche innocue, se messe in atto in aereo possono portare a importanti complicazioni di salute. Per esempio, rimanere fermi e immobili in aereo per molte ore, magari bevendo e mangiando pochissimo, può portare a trombosi e problemi circolatori che possono addirittura risultare mortali su soggetti particolarmente fragili o con problemi pregressi.