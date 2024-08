La Promessa, spoiler spagnoli: la vendetta è servita, cambia tutto

Anticipazioni spagnole sulle nuove puntate de La Promessa: qualcuno non resterà a guardare e metterà in atto la sua vendetta.

La Promessa è una soap opera spagnola che ogni giorno porta in onda colpi di scena a profusione. Nelle ultime puntate Jimena ha assunto un atteggiamento folle tanto che la marchesa ha deciso di parlare con la sua famiglia, per poter poi contattare uno psichiatra. La donna pensa che vogliono allontanarla da Manuel e rinchiuderla in un sanatorio per liberarsi definitivamente di lei.

Intanto il giovane marchese è partito per stare lontano da sua moglie e, come ha scritto nella lettera a Catalina, non vuole più vivere il suo matrimonio, dato che non è innamorato di Jimena. Pelayo, invece, sta portando avanti il suo piano per la vendita di armi e ha fatto arrivare alla tenuta l’imprenditore inglese, facendo credere alla sua amata e alla famiglia che in realtà è giunto per comprare marmellate. Nelle prossime puntate ci sarà un nuovo colpo di scena: arriva la vendetta.

La Promessa, spoiler spagnoli prossime puntate: la marchesa cambia tutto, Petra medita vendetta

Nelle nuove puntate de La Promessa – come riportano le anticipazioni- Pia tornerà a palazzo dopo aver vissuto un po’ di tempo in una grotta. Aveva infatti finto di suicidarsi a causa del ritorno di Gregorio. Temeva che potesse farle di nuovo del male e soprattutto aveva paura per la vita del suo bambino. L’uomo, infatti, già in passato ha cercato di ucciderla, avvelenandola mentre era incinta.

Si nasconderà quindi in una grotta, fino a quando non arriverà il momento di tornare. Ed è a quel punto che Pia riceverà una grande soddisfazione, perché la marchesa le chiederà di essere la sua domestica personale, al posto di Petra. Quest’ultima, dopo che la mamma di Diego accetterà la proposta della signora di casa, assumerà il ruolo di governante. Ma a quanto pare non sarà affatto felice di svolgere tale compito, nonostante in precedenza abbia più volte incolpato Pia del fatto che avesse preso il ruolo che spettava a lei.

Per questo non starà con le mani in tasca e proverà in tutti i modi a vendicarsi della decisione di Cruz. Infatti, Petra, avendo lavorato tanti anni al suo fianco, conosce segreti oscuri di cui nessuno è a conoscenza e potrebbe quindi rivelare qualcosa di decisamente inaspettato. Le anticipazioni non riportano al momento i dettagli di quello che succederà, ma non è da escludere che possa scoppiare un vero e proprio scandalo, grazie alle sue rivelazioni sulla marchesa.