Lascia perdere scrub e peeling, è questa la rivoluzione: pelle brillante e zero peli incarniti

Stop a scrub e peeling! Questa soluzione è davvero perfetta per ogni tipo di pelle: una rivoluzione incredibile per l’estetica.

Ogni anno, soprattutto in estate, la propria pelle ha bisogno di essere idratata e soprattutto esfoliata. L’esfoliazione, di cui si sente ormai sempre più spesso parlare, consiste nell’eliminare, grazie a diversi prodotti presenti in commercio, cellule morte, liquidi in eccesso e soprattutto peli incarniti. Tutto ciò è provocato dall’impatto ambientale, dall’inquinamento, dall’indossare i jeans più spesso del dovuto, da una cattiva alimentazione e disidratazione.

L’esfoliazione comprende principalmente l’utilizzo di scrub e peeling, ma ad oggi c’è una vera e propria rivoluzione in atto che riesce ad eliminare questi due elementi e dare invece il via ad una nuova tecnica. Si dirà finalmente “Addio” ai peli incarniti e “Benvenuto” ad una pelle liscia e brillante.

Addio scrub e peeling: ecco come ottenere una pelle al top

Negli ultimi anni si sta cercando, sempre più, di curare la propria pelle ed il proprio corpo nel miglior modo possibile. In commercio, ogni giorno, vengono realizzati prodotti unici e specifici per ogni parte del proprio corpo, partendo dai capelli e terminando con la cura dei propri piedi. Quest’ultimi sono davvero perfetti per far sì che ci si prenda cura di sé, senza trascurarsi minimamente.

A tal proposito, una tecnica molto utilizzata (ormai da diversi anni) è il peeling e l’uso dello scrub. Quest’ultimi servono ad eliminare i peli incarniti e ridare alla pelle un colorito meraviglioso, nutrendola dall’interno. Ma questa tecnica sembra ormai essere datata e per questo si è cercato un altro metodo per ottenere un risultato perfetto.

La novità di cui si parla consiste nell’utilizzare un nuovo prodotto presente in commercio: il Gommage. Quest’ultimo è molto simile allo scrub, ha le stesse funzioni, ma è molto più delicato per la propria pelle. Lo scrub, infatti, può risultare molto aggressivo nei confronti della pelle su cui viene utilizzato, andando così a creare degli arrossamenti che ci mettono un po’ ad andare via. Al contrario, questo nuovo prodotto agisce delicatamente, lasciando la pelle liscia come sete e luminosissima.

All’interno di questo prodotto sono presenti, inoltre, prodotti granulari seguiti dall’utilizzo di creme ed olii, che hanno un effetto idratante. Quindi è come se si possedessero due oggetti in uno: da un lato la possibilità di eliminare i peli incarniti, dall’altro l’opportunità di idratare al tempo stesso la propria pelle. Insomma, dopo aver capito di che tipo è la pelle che si possiede, è bene optare per le scelte dei prodotti migliori in commercio, per evitare danni permanenti.