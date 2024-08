Royal Family e regole bizzarre: vietato mangiare riso e pasta, il motivo non è la linea

Nella Famiglia Reale inglese esistono tante regole alquanto bizzarre, tra queste il divieto di mangiare pasta e riso: ecco perché.

All’interno della Famiglia Reale esistono regole da rispettare e protocolli da eseguire che possono risultare alquanto bizzarri. Tra le diverse norme reali che tutti devono rispettare c’è quella assoluta di non mangiare pasta e pane: ecco perché.

Quando si pensa alla vita della Royal Family si tende a considerare solo il lato positivo, ma ci sono anche molte regole da seguire. La vita dei reali britannici non è fatta solo di piacere, lusso, gioielli ed eventi di gala, ma anche di regole da rispettare ogni giorno e protocolli di seguire. Alcune di queste sono veramente assurde, come il divieto di mangiare pasta e pane: ecco perché.

Le regole della Royal Family: ecco perché è vietato mangiare pasta e riso

Ad un reale inglese sono proibite tantissime cose ad esempio le donne non possono accavallare le gambe e inondare pantaloni di sera. Non possono andare in giro da sole, devono bere il tè posizionando le dita in un determinato modo, ma non sono solo per loro le proibizioni. Nel settore alimentare infatti sono diversi i divieti che i reali inglesi devono rispettare come non mangiare aglio ad esempio, ma anche riso, pasta o patate per cena. Chiaramente sono vietate bevande alcoliche, a eccezione del vino. Ma come mai tutte queste proibizioni?

Anche la principessa Kate Middleton, nonostante abbia a sua disposizione tantissimi chef, deve rispettare queste regole e quindi non può consumare questi cibi proprio come gli altri. Ai Windsor è vietato mangiare anche crostacei o altri cibi imbarazzanti, come carne cruda e frutti di mare per evitare anche le intossicazioni. Secondo l’ex chef reale Darren McGrady, la principessa del Galles non può consumare pasta per cena. E il motivo non dipende dalla linea.

La Middleton infatti deve rispettare la regola della Regina che aveva scelto questo divieto perché non amava i carboidrati. Per questo motivo decise di vietarli a cena eliminandoli dal menù di tutta la Royal Family. Secondo le indiscrezioni però Kate ama la pasta e preferisce anche preparare spesso in casa quella all’uovo. La Duchessa però deve rispettare il divieto a cena quindi può consumarla a pranzo. Anche uno dei suoi piatti preferiti, fish and chips, sarebbe vietato a cena per lo stesso motivo: il divieto die carboidrati vale anche per il riso.