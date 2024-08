730: ricontrolla subito queste spese, allarme dei CAF, puoi perdere molto

Il Modello 730 precompilato è uno strumento utile per i contribuenti italiani, ma i CAF lanciano l’allarme: controlla subito queste spese.

Il Modello 730 precompilato è una grande agevolazione per i contribuenti italiani, poiché facilita la dichiarazione dei redditi. Questo strumento è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, già precompilato con gran parte dei dati grazie alle informazioni fornite da diversi enti. Ciò riduce gli errori e i tempi di compilazione.

Tuttavia, i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) lanciano l’allarme: è importantissimo ricontrollare tutte le spese inserite nel modello per evitare di perdere importanti agevolazioni fiscali. Ecco quali spese verificare e come evitare errori.

730 precompilato: verifica delle spese detraibili e deducibili

Il 730 precompilato include automaticamente molte spese detraibili e deducibili, facilitando il calcolo delle imposte dovute o dei rimborsi che spettano al contribuente. Tuttavia, è importante controllare sempre e con attenzione i dati inseriti, dal momento che errori o omissioni potrebbero comportare una perdita di benefici fiscali importanti.

Spese sanitarie: una delle principali categorie di spese già inserite nel 730 precompilato riguarda le spese sanitarie, che includono l’acquisto di medicinali, i dispositivi medici, le prestazioni specialistiche e gli esami di laboratorio. Queste spese possono rappresentare una significativa riduzione del reddito imponibile. Controlla bene che tutte le spese sanitarie siano correttamente inserite e, se necessario, aggiungi quelle mancanti. Premi assicurativi: altre spese importanti da verificare sono i premi assicurativi, che includono le assicurazioni rischio morte e gli infortuni. Questi premi sono detraibili e contribuiscono a ridurre l’imposta complessiva. Contributi previdenziali e previdenza complementare: i contributi previdenziali obbligatori e quelli versati per la previdenza complementare sono deducibili dal reddito imponibile. Anche le donazioni a favore di enti del terzo settore possono essere detraibili. Verifica che tutte le erogazioni liberali siano correttamente riportate in modo da dedurle dalle spese. Gli interessi passivi pagati sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale sono detraibili e anche le spese funebri. Infine, anche le spese per l’istruzione, sia scolastica che universitaria, possono essere detratte.

È fondamentale, inoltre, ricordare le principali date per il 730 precompilato 2024:

30 aprile 2024 : apertura dell’accesso al 730 precompilato;

: apertura dell’accesso al 730 precompilato; 30 settembre 2024 : scadenza per l’invio del modello 730;

: scadenza per l’invio del modello 730; 15 ottobre 2024: scadenza per la presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche.

Queste date sono fondamentali per riuscire a garantire la corretta presentazione della dichiarazione dei redditi e per evitare eventuali sanzioni oppure la perdita dei benefici fiscali.

Il 730 precompilato è un’ottima risorsa per il contribuente, perché semplifica la dichiarazione dei redditi, ed è importante per usufruire di eventuali agevolazioni sulle spese sostenute. Per questo è importante verificare con attenzione ogni voce, per evitare errori e massimizzare le tue detrazioni e deduzioni fiscali.