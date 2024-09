Meglio evitare le auto usate: boom di truffe senza precedenti e finisci nei guai

Non devi acquistare le automobili usate: potresti cadere in una delle tante truffe del momento. Cosa sta succedendo

Comprare una nuova automobile è un investimento importante per molte persone. Non solo perché è essenziale averne almeno una, ma anche per fare lunghi viaggi o per andare a lavoro. Sono tanti i motivi che giustificano il possesso di un veicolo, ecco perché non se ne può fare a meno. Nonostante questo, è molto importante fare attenzione durante l’acquisto: c’è il rischio di essere truffati.

A parlarne apertamente è stata Carfax. Si tratta di una piattaforma di info sulle vetture usate, la quale fornisce dettagli precisi sui modelli. In questo caso ha parlato di quelli che sono i maggiori pericoli per coloro che, attualmente, sono intenzionati ad acquistare un tipo specifico di automobile. Provare a prendere uno dei veicoli più usati in circolazione può diventare una trappola. Approfondiamo subito il discorso per capire meglio.

Auto usate, se compri questo modello rischi di essere truffato: il report di Carfax parla chiaro

La macchina in questione è la Smart Fortwo. Tutte le Fortwo in circolazione hanno una età di almeno 11 anni e hanno percorso mediamente 89.000 chilometri. Anche se può sembrare vantaggioso acquistarle usate a un buon prezzo, è essenziale controllare tutte le info in possesso prima di procedere. Non sarebbe strano se un singolo veicolo di questo tipo avesse più proprietari in tutta Italia.

Carfax ha scoperto, dopo un’indagine accurata, che il 54% di tutte le Smart Fortwo ha più proprietari. Il motivo sta nel fatto che, a livello legislativo, non c’è stato alcun passaggio di proprietà. Come se non bastasse, il fattore di rischio aumenta notevolmente in quanto non c’è niente che provi che l’automobile sia del tutto funzionante. Potrebbe avere un guasto nascosto e non rilevabile fin da subito, motivo che ha spinto il proprietario originale a metterla in vendita.

La buona notizia, però, è che la maggior parte delle Smart Fortwo non presentano problemi. Ciò significa che il fattore di rischio è presente, sì, ma non è così alto come si potrebbe pensare. Parliamo di una percentuale che si aggira attorno all’11%, quindi non è il caso di allarmarsi più del dovuto. Tuttavia è sempre il caso di rispettare la legge e di dichiarare il passaggio di proprietà, in modo tale da non rimanere scoperti a seguito dell’acquisto.