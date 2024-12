In Sardegna la comunità energetica ‘La terra del sole’ dà il via alla transizione energetica

La Comunità Energetica Rinnovabile “La Terra Del Sole” sta iniziando a dare una svolta alla situazione energetica in Sardegna, rappresentando un passo significativo verso un futuro più sostenibile.

Sfruttando l’energia solare, quest’iniziativa offre un’opportunità unica per i residenti e le attività locali di partecipare attivamente alla transizione energetica. Con incentivi statali legati alle abitudini di consumo, questa comunità energetica offre vantaggi concreti.

La Terra Del Sole è una Comunità Energetica Rinnovabile che ha come obiettivo principale quello di promuovere l’uso delle energie rinnovabili. Gestita con il supporto di Enel, questa comunità si fonda su un impianto fotovoltaico da 200 kWp. Ciò significa che non si tratta solo di un progetto astratto ma di una realtà concreta, in grado di fornire energia pulita ai suoi membri. Gli aderenti non solo beneficiano dell’energia prodotta, ma possono anche approfittare di incentivi statali variabili a seconda delle loro abitudini di consumo.

Le comunità energetiche, come quella della Terra Del Sole, stanno crescendo in popolarità e importanza, specialmente nei territori colpiti da un forte sviluppo industriale o da difficoltà nel settore energetico. Qui nel Sud Sardegna, si fa da apripista nel promuovere un modello che rimanesse attento all’ambiente, consentendo ai propri abitanti di avere un ruolo attivo nella produzione e nell’uso di energia sostenibile.

Quali comuni sono coinvolti in questa iniziativa?

La Comunità Energetica La Terra Del Sole coinvolge diverse realtà locali. Sono in totale undici i Comuni partner di questa innovativa iniziativa. Barrali, Furtei, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus, Pimentel, Villamar, Samassi, Samatzai, Sanluri, Segariu e Serrenti rappresentano una rete coesa che punta a collaborare per un obiettivo comune: un futuro energetico più verde e a basso impatto ambientale. Attraverso la condivisione e l’uso responsabile di risorse rinnovabili, questi comuni lavorano insieme per sostenere lo sviluppo di tecnologie energetiche pulite nel loro territorio.

In questo modo, le comunità diventano più resilienti e indipendenti in ambito energetico. È una mossa che non solo punta a migliorare la qualità dell’aria e a preservare l’ambiente, ma anche a generare una sensibilità collettiva verso il risparmio energetico e l’uso consapevole delle risorse. La partecipazione attiva di diverse realtà locali rende l’iniziativa ancora più forte, creando un legame solido tra la comunità e l’ambiente in cui vive.

Come partecipare alla Comunità Energetica?

La partecipazione alla CER La Terra Del Sole è aperta e voluttaria. Chiunque sia interessato a unirsi a questa comunità può farlo. È possibile registrarsi presso lo Spazio Enel situato a Sanluri, in Via Carlo Felice 231, e in tutti gli altri punti che verranno allestiti per facilitare l’adesione. È un’opportunità non solo per le piccole e medie imprese, ma anche per enti pubblici e privati.

L’adesione è un passo verso una crescita sostenibile e un modo per essere parte attiva della transizione energetica. Ogni membro che decide di unirsi contribuisce, anche se in piccolo, alla creazione di un sistema energetico rispettoso dell’ambiente. L’importanza di questo progetto va oltre il semplice risparmio: si tratta di costruire una comunità consapevole e attenta alle problematiche ambientali.

Participare a tale iniziativa significa anche adottare uno stile di vita più sostenibile, integrando pratiche ecologiche nel quotidiano. L’idea è quella di creare un change positivo che possa coinvolgere sempre più persone, generando un impatto duraturo sul territorio e contribuendo a una maggiore consapevolezza sul tema delle energie rinnovabili.