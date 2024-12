A Quartu la terza edizione del ‘Phone Video Festival’: cortometraggi sull’amore girati con smartphone

A Quartu Sant’Elena, un evento cinematografico unico si sta preparando a stupire il pubblico e gli appassionati di cinema. La terza edizione del ‘Phone Video Festival’ si appresta a rendere omaggio alla creatività e alla versatilità dei film realizzati con gli smartphone.

Con un tema intrigante che ruota attorno a “L’Amore ai tempi dello smartphone”, il festival offre una piattaforma dove professionisti ed amatori possono esprimere la loro visione di questo sentimento complesso e affascinante. Le iscrizioni per il contest sono aperte fino al 19 dicembre e includono una novità sorprendente: un concorso di fotografia annesso.

Si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano il cinema in tutte le sue forme. La location scelta per questo evento è Casa Olla, situata in via Eligio Porcu 29, dove le serate del 27, 28 e 29 dicembre diventeranno un palcoscenico per i filmati dei partecipanti. La tematica “L’Amore ai tempi dello smartphone” invita a riflettere su come la tecnologia ha influenzato le relazioni e le dinamiche affettive, creando spunti narrativi molto suggestivi. La partecipazione al contest è aperta a chiunque abbia più di diciotto anni: che si tratti di filmmaker affermati o di semplici appassionati, la possibilità di esprimere la propria creatività è a portata di mano.

Infatti, le opere devono avere una durata che oscilla tra i 20 secondi e i 3 minuti e dovranno essere accompagnate da un titolo evocativo, che possa catturare l’attenzione della giuria. La giuria del festival sarà composta da esperti del settore, e ci sarà anche spazio per il pubblico, con premi che ammontano a 1500 euro per il primo classificato, 500 euro per il secondo, e un ulteriore premio di pari importo per il vincitore scelto dalla giuria popolare. Insomma, c’è in palio un bel gruzzolo, che potrebbe incentivare ancor di più la partecipazione. Non dimentichiamo, poi, che per i fotografi ci sarà un premio di 200 euro per l’immagine vincitrice.

gli organizzatori e le aspettative

A coordinare il festival è Giovanni Columbu, un figura di spicco nel panorama culturale locale, già assessore alla Cultura negli anni Novanta. La sua esperienza e passione per il cinema promettono di dare una spinta innovativa a questa edizione. Non a caso, l’assessora alla Valorizzazione del Territorio, Rossana Perra, ha sottolineato l’importanza delle storie che verranno raccontate durante l’evento. Ogni racconto rappresenta non solo un’opera d’arte, ma porta con sé il vissuto e le esperienze di chi lo ha realizzato, frutto di studio, lavoro e a volte anche sacrificio.

Parlando del festival, Columbu ha rimarcato l’impegno collettivo nella creazione di una manifestazione che sia non solo un luogo di appuntamento, ma un vibrante punto di incontro per i talenti aspiranti. L’obiettivo è quello di garantire contenuti di qualità, capaci di stupire e far riflettere. Questo festival, dunque, non è solo un concorso, ma anche un’opportunità straordinaria per valorizzare e dare spazio a nuova creatività, contribuendo così alla vitalità culturale della città e dell’intera regione. L’arte può davvero cambiare prospettiva, e il festival si propone di essere un palcoscenico dove esplorare tematiche attuali e universali.

l’importanza del concorso fotografico

Una novità di quest’anno è l’introduzione di un concorso fotografico, che permette di ampliare ulteriormente lo spettro di creatività e partecipazione. L’idea è di invitare i talenti nel campo della fotografia a esprimere la loro visione sull’amore attraverso un’immagine, aprendo così a nuove forme di comunicazione visiva. Questo riconoscimento per le fotografie rappresenta un’opportunità non solo per esporre il proprio lavoro, ma anche per ricevere un premio in denaro, che potrebbe facilitare ulteriori progetti futuri per gli artisti emergenti.

Il concorso non è soltanto un modo per stimolare la creatività, ma anche un mezzo per coinvolgere una platea più ampia. I partecipanti possono mostrare il loro talento e sensibilità artistica in un contesto che, tra un video e l’altro, potrà accogliere gusti differenti e stili vari. Attraverso queste iniziative, il ‘Phone Video Festival’ non perderà occasione di valorizzare ogni forma d’espressione, dall’immagine in movimento al fermo immagine, creando un legame sempre più forte tra l’arte e il pubblico.

Questa fusione tra cinema e fotografia, unita all’originalità dei film girati coi telefonini, renderà il festival un evento da non perdere per chi ama l’arte in tutte le sue manifestazioni e per chiunque voglia avere un’idea di cosa significa essere creativi e narratori di storie in un’epoca in cui il digitale la fa da padrone.