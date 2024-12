Design e tecnologia aumentano la probabilità di incidenti stradali? Secondo questo studio sì

E’ possibile che l’auto 100% elettrica più in voga del XXI secolo sia anche una delle più pericolose su strada? Vari studi hanno evidenziato risultati impensabili in merito

Spesso viene naturale pensare che auto dal design moderno e dinamico, di ultima generazione, che incorporano funzioni esclusive e a dir poco futuristiche, siano sinonimo di sicurezza su strada. Ma non sempre questa supposizione si rivela effettiva, anzi.

Gli incidenti stradali, infatti, rappresentano sin dai primi anni della diffusione delle autovetture in commercio, un problema di assoluta priorità nella società contemporanea, dato l’alto numero di feriti e decessi da essi provocati. La maggior parte dei sinistri, avvengono a causa di comportamenti decisamente poco esemplari mantenuti dai conducenti.

Tra i principali fattori di rischio vi sono, infatti, lo stato psicofisico dell’utente che si trova alla guida, che in molti casi, a seguito di esami sul luogo dell’incidente, risulta essere alterato dall’assunzione di alcolici, farmaci senza prescrizione medica o sostanze stupefacenti. Ma anche, banalmente, l’attitudine e il comportamento del conducente; è per questo che si raccomanda sempre l’utilizzo della cintura di sicurezza, l’osservanza e il rispetto del codice della strada o l’inutilizzo del cellulare al volante.

Nel corso degli ultimi decenni, la Commissione Europea ha proposto un programma mirato alla prevenzione di incidenti su strada. Tale iniziativa, si fonda sull’incoraggiamento dei conducenti a mantenere un comportamento responsabile alla guida, sull’integrazione sui veicoli di innovazioni tecnologiche e sistemi che comportino una maggior sicurezza a bordo e su eventuali migliorie da apportare alle infrastrutture stradale.

L'(in)affidabilità di Tesla

Si è recentemente alzato un enorme polverone riguardante l’affidabilità e l’efficacia dei sistemi atti a garantire la sicurezza di Tesla, colosso statunitense specializzato nella produzione di automobili 100% elettriche. In Germania ha avuto luogo il test TÜV, effettuato al fine di verificare le condizioni e il corretto funzionamento di tutte le vetture che circolano sulle strade teutoniche. Tra queste, anche la Tesla Model 3, che ha ottenuto risultati profondamente deludenti.

Tale verifica, che include tra gli elementi testati la struttura, il telaio, i freni, lo sterzo, le sospensioni e le luci, solo per citarne alcuni, ha visto l’esemplare di Tesla classificarsi all’ultimo posto della graduatoria per affidabilità. La vettura, infatti, presentava difetti nei freni e nelle sospensioni, oltre che una serie di mancanze in merito all’illuminazione; si tratta di una serie di elementi che evidenziano gravi carenze nell’assistenza e nella manutenzione della stessa.

Il pilota automatico

Secondo studi effettuati negli Stati Uniti, invece, risultano essere avvenuti 736 incidenti stradali causati dal pilota automatico di Tesla nell’ultimo quinquennio. Dal boom delle auto elettriche prodotte dalla casa con sede ad Austin, i numeri di morti e lesioni gravi associate ad incidenti causati dalle vetture ha subito una spaventosa crescita. Si tratta di responsi che, senza dubbio, restituiscono un chiaro risultato: la tecnologia della guida autonoma di Tesla presenta ancora gravi carenze, mettendo in evidenza i pericoli ad essa associati.

Elon Musk, ceo di Tesla, ha replicato a tali affermazioni, annunciando che l’azienda tenterà di ridurre al minimo il coinvolgimento dei propri mezzi in sinistri stradali, mortali e non, spiegando che le autovetture operanti con la modalità del pilota automatico siano più sicure di quelle guidate da conducenti in carne ed ossa. Alla base dell’innalzamento del numero di incidenti stradali correlati a Tesla, invece, ci sarebbero proprio alcune decisioni intraprese da Musk negli ultimi anni, come privare i veicoli dei propri sensori radar o aver accantonato l’implementazione del Full Self-Driving, che permette alle vetture di captare quello che accade nell’ambiente che le circonda.