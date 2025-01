Chip NFC clonato e sei finito: ecco le contromosse per difenderti in tempo

Attenzione se ti clonano il Chip NFC perchè passerai guai. Ecco come difendersi in tempo e preventivamente.

Il chip NFC (Near Field Communication) rappresenta una delle tecnologie più innovative e versatili degli ultimi anni. Nato come evoluzione della radiofrequenza, il chip NFC consente la comunicazione senza fili tra dispositivi a breve distanza, tipicamente di pochi centimetri.

Ma cosa rende questa tecnologia così interessante e rilevante nella nostra società sempre più connessa? Il chip NFC è un dispositivo elettronico che sfrutta la comunicazione a corto raggio per lo scambio di dati tra due apparecchi.

Funziona in modo bidirezionale: un dispositivo può sia inviare che ricevere informazioni, a differenza di tecnologie più tradizionali come i codici a barre o i QR code, che operano in modo unidirezionale. Questo chip è presente in molti dispositivi di uso quotidiano, come smartphone, smartwatch e tessere elettroniche.

Una delle applicazioni più diffuse del chip NFC è nei pagamenti elettronici. Servizi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay sfruttano questa tecnologia per permettere agli utenti di effettuare transazioni rapide e sicure semplicemente avvicinando il dispositivo a un terminale di pagamento.

Vantaggi e limiti della tecnologia NFC

Tra i principali vantaggi del chip NFC troviamo la rapidità e la semplicità d’uso. L’assenza di fili e la possibilità di stabilire una connessione immediata rendono questa tecnologia ideale per molte applicazioni. Inoltre, il corto raggio di funzionamento aumenta la sicurezza, riducendo il rischio di intercettazioni non autorizzate.

Tuttavia, l’NFC non è esente da limiti. La necessità di avvicinare i dispositivi è un vincolo che, sebbene aumenti la sicurezza, potrebbe risultare scomodo in alcune situazioni. Inoltre, il costo di implementazione, sebbene in calo, potrebbe essere un ostacolo per alcune realtà più piccole.

Pericolo di clonazione

Negli ultimi tempi, le minacce informatiche legate all’uso della tecnologia NFC sono aumentate, con criminali che sfruttano vulnerabilità e tecniche di ingegneria sociale per rubare dati sensibili. Attraverso software dannosi, come il malware NGate, gli hacker possono accedere ai dettagli delle carte di credito senza contatto diretto.

NGate si attiva silenziosamente quando rileva una transazione NFC, raccogliendo informazioni e consentendo transazioni fraudolente. Questo malware si diffonde tramite app ingannevoli, spesso camuffate da software legittimi, inducendo le vittime a installarlo. Le conseguenze includono il furto di denaro e dati personali, con danni difficili da riparare. L’aumento di questi attacchi dimostra come la tecnologia NFC, sebbene utile, possa diventare un’arma a doppio taglio se non accompagnata da adeguate misure di sicurezza.