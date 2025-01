Basta una semplice analisi della lingua per far emergere le tue patologie: svolta epocale grazie all’IA

Grazie all’intelligenza artificiale sarà possibile effettuare diagnosi precoci e da remoto, con un’attendibilità che sfiora il 100%

A detta di numerosi medici, la lingua rappresenta lo specchio della salute del nostro organismo. Gli esperti sono spesso in grado di comprendere la patologia insorta in un paziente già solo osservando precocemente la lingua. E’ il principale campanello d’allarme a seguito del cui esame il medico stabilirà se necessario effettuare controlli maggiormente specifici e mirati.

Generalmente una lingua sana dovrebbe possedere determinate caratteristiche, a partire da un colore simile al rosa lateralmente e presentarsi, invece, più chiara nella parte centrale. Deve essere umida e il paziente non deve incorrere in difficoltà nel movimento e nel sollevamento.

Solo per rendere il tutto più chiaro, restituendo esempi pratici, una lingua secca invece che umida potrebbe essere manifestazione di disidratazione o diabete, nel caso in cui presenti un colore pallido indica uno stato di anemia nel corpo e un colorito tra il verde e il giallo può rappresentare disturbi epatici o alle vie biliari.

E se la lingua dovesse presentare le impronte dei denti, come nel caso del digrignamento? Vuol dire che il soggetto sta attraversando uno stato di tensione fisica, nonché uno stress ed un’ansia tali da compromettere le regolari funzioni dell’organismo.

Possibile rivoluzione nel campo diagnostico?

Grazie al sodalizio stretto tra l’Università dell’Australia del Sud e l’Università Medica di Baghdad è stato possibile raggiungere uno sviluppo potenzialmente fondamentale per rivoluzionare il campo delle diagnosi mediche attraverso l’aiuto fornito dall’intelligenza artificiale. E’ stato, infatti, incrementato un sistema in grado di identificare l’insorgenza di specifiche malattie unicamente osservando il colore della lingua dei pazienti. Questa totale innovazione ha superato dei test di rodaggio, venendo sperimentata su oltre 5.000 lingue soggetti che presentavano una determinata patologia.

Il sistema si fonda su algoritmi avanzati dell’IA ed è caratterizzato da una precisione del 98% nelle diagnosi. La particolarità ulteriore è il fatto che garantisca diagnosi anche a distanza, proprio sfruttando l’intelligenza artificiale. Dunque anche i pazienti che abitano in aree lontane da ospedali o istituti medici potranno racimolare maggiori informazioni sul proprio stato di salute anche da remoto. La rivoluzionaria introduzione garantirà diagnosi rapide e soprattutto precoci, garantendo agli specialisti di agire tempestivamente per risolvere il problema.

Tempestività e precisione anche in autonomia

Il sistema potrà essere utilizzato dai pazienti mediante un dispositivo mobile direttamente a casa loro. Ciò vuol dire che oltre alla solidità dei dati e dell’algoritmo dell’IA, garantisce la possibilità di monitorare autonomamente e costantemente la propria situazione di salute. Rappresenta solo uno dei piccoli passi che permetteranno una miglioria nello sviluppo sanitario mondiale.

La chiave, come detto, è proprio il fatto che la tempestività e il controllo in tempo reale possa significativamente ridurre l’insorgenza di gravi complicazioni. Attraverso il monitoraggio della lingua, come emerso dallo studio stesso, sarà possibile rilevare diabete, infezioni o ictus. La supervisione di un esperto è sempre consigliata, sia chiaro, ma l’interazione con il paziente potrebbe mutare drasticamente, garantendo una maggior proattività.