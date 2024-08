Che cos’è e come funziona il nuovissimo bonus tricolore: così risparmi tantissimo

Non vi è settore che non abbia fatto registrare bonus e incentivi in questi anni. Avete mai sentito parlare del Bonus Tricolore?

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un proliferare di bonus e incentivi che hanno riguardato i più disparati ambiti. Una politica nata in epoca emergenziale, nel cuore della terribile pandemia da Covid-19, ma proseguita negli anni successivi, vista la difficile situazione economica che vive il nostro Paese. Oggi vi parliamo proprio di un bonus molto interessante: il Bonus Tricolore. Ne avete mai sentito parlare?

Non vi è settore che non sia stato interessato da bonus, incentivi, detrazioni. Dal mondo dell’energia, visto che le bollette di luce e gas sono sempre più salate. Al mondo del carburante, con diesel e benzina spesso sopra i due euro al litro. Recentemente anche bonus per ciò che concerne l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Ma la lista potrebbe essere lunghissima.

Un settore particolarmente battuto dalla politica dei bonus è quello dell’automotive, soprattutto in un’epoca storica in cui stanno proliferando auto elettriche e ibride, anche per via del diktat dell’Unione Europea che, dal 2035, vuole vietare le auto a combustione, come misura essenziale per la salvaguardia ambientale del pianeta. Sul punto, tante sono state le iniziative messe in campo, sia dai governi, sia dalle istituzioni locali.

Che cos’è il Bonus Tricolore

Se pensate, però, che questo bonus sia istituito dal Governo, allora siete fuori strada. La protagonista di questa misura è la FIAT, una delle aziende più importanti della storia d’Italia. Del resto, la Fiat 500e si sta imponendo come un’icona nel panorama delle city car elettriche, grazie al suo design distintivo e alla sua versatilità che la rendono adatta a ogni stile di guida.

Progettata e prodotta in Italia, la nuova Fiat 500e offre un’autonomia sorprendente fino a 320 km nel ciclo WLTP, e fino a 460 km nel solo ciclo urbano, grazie alla sua batteria Lithium-Ion da 42 kWh. Equipaggiata con un Fast Charger da 85 kW, è possibile ricaricare l’80% della batteria in soli 35 minuti.

Per rendere l’acquisto della 500e ancora più accessibile, Fiat ha reintrodotto il Bonus Tricolore. Questo incentivo consente ai clienti di acquistare il veicolo elettrico anche senza permuta o rottamazione, purché l’acquisto avvenga online. Il Bonus Tricolore non è solo un semplice sconto, ma un reale supporto per superare le barriere alla transizione verso l’elettrico: dal prezzo accessibile alla semplicità della ricarica e alla flessibilità dell’offerta.

Con un finanziamento Stellantis Financial Services, la Fiat 500e è disponibile con una rata mensile di soli 199 €, a fronte di un anticipo di 5.000 €. Inoltre, il totale degli sconti può superare i 6.000 €, compensando così la mancanza degli incentivi statali. I clienti possono inoltre beneficiare di consulenze dettagliate sui sistemi di ricarica e sugli incentivi per l’installazione della wallbox per la ricarica domestica.