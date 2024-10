Bonus anziani, c’è una lunga lista di benefici che nessuno conosce: i meno popolari che puoi ancora attivare

Negli ultimi anni, l’Italia ha compiuto notevoli progressi nell’implementazione di misure destinate a migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

Queste iniziative mirano non solo a fornire un supporto economico, ma anche a promuovere il benessere sociale e fisico di una fascia di popolazione sempre più ampia. Con l’avvicinarsi del 2024, è importante fare il punto sui bonus e sulle agevolazioni ancora attivi e su quelli previsti per il prossimo futuro.

Uno dei principali protagonisti del panorama delle agevolazioni per gli anziani è il cosiddetto “bonus anziani universale”, che dovrebbe essere introdotto nel 2025. Questo bonus prevede un contributo fino a 1.400 euro al mese, proponendosi di offrire un sostegno economico significativo agli over 80 in stato di bisogno assistenziale certificato dall’INPS. La sua caratteristica fondamentale è di essere uniforme e direttamente erogato dallo Stato, eliminando le disparità regionali che spesso caratterizzano le attuali misure di sostegno.

Agevolazioni attive nel 2024

Oltre a questa prospettiva futura, il 2024 vedrà ancora attive diverse agevolazioni già in vigore, che spaziano dai trasporti pubblici alle attività sportive, fino al supporto per la cura degli animali domestici.

Le agevolazioni sui trasporti pubblici rappresentano un pilastro fondamentale per promuovere la mobilità e ridurre l’isolamento sociale tra gli anziani. Molti Comuni offrono tariffe scontate o abbonamenti a prezzo ridotto per autobus e metropolitane, riservati generalmente a chi ha superato i 60 o 65 anni. Questa misura, sebbene variabile a seconda della regione o del comune di residenza, è accessibile solitamente previo presentazione di un documento d’identità e, in alcuni casi, di una certificazione ISEE che attesti il reddito familiare.

Parallelamente, l’importanza dell’attività fisica per il benessere degli anziani non è trascurata. Diverse amministrazioni locali promuovono programmi sportivi rivolti agli over 60, offrendo corsi di ginnastica dolce, accesso scontato a impianti sportivi e attività come yoga e camminate di gruppo. Queste iniziative non solo migliorano la salute fisica, ma contribuiscono anche al benessere mentale, favorendo l’interazione sociale e la partecipazione attiva nella comunità.

Un’altra area di intervento riguarda il sostegno per la cura degli animali domestici, un aspetto spesso sottovalutato ma di grande importanza per molti anziani. Gli incentivi per le spese veterinarie, destinati a chi ha un ISEE inferiore a 16.215 euro, mirano a promuovere l’adozione di animali da canili e rifugi, offrendo contributi economici o sconti su visite veterinarie e farmaci. Questa misura non solo supporta gli anziani economicamente, ma incoraggia anche la compagnia di animali domestici, che possono avere un impatto positivo sulla salute emotiva e fisica.