Evita di andare al supermercato in questi orari se non vuoi trovarti col portafoglio vuoto: lo dice la scienza

Ebbene sì, ci sono degli orari che dovresti evitare per andare al supermercato: il motivo è davvero sconvolgente.

Anche se non si direbbe, fare la spesa è molto complesso e richiede una cura e una dedizione non indifferente, motivo per cui anche l’orario che si sceglie per andare al supermercato può influire non poco sui nostri acquisti finali. In altre parole, scegliere o evitare un particolare orario può essere la nostra salvezza perché incide non poco sul nostro conto in banca e a dirlo è proprio la scienza.

Diversi studi infatti hanno evidenziato come non tutti gli orari siano uguali. Nello specifico, secondo i ricercatori della Cornell University di Ithaca (New York) andare al supermercato in una certa fascia oraria ben precisa ci consente di resistere alle molte tentazioni comprando così solo il necessario o comunque quanto scritto sulla lista della spesa che nove volte su dieci viene bellamente ignorata.

Ovviamente è bene precisare come tale ricerca sia valida se si ha il tempo a disposizione per andare al supermercato: se si lavora o comunque si è troppo impegnati, sarà difficile rispettare tale orario, averne accortezza però può aiutare non poco quando si va a fare la spesa.

Gli orari migliori e peggiori per andare al supermercato: cosa rivela lo studio

Tornando alla ricerca, questa ha coinvolto un campione di circa 70-80 persone adulte che hanno digiunato almeno cinque ore prima di uscire per andare al supermercato. Tuttavia, c’è stato chi ha potuto consumare uno snack prima e chi invece è andato al supermercato a stomaco vuoto.

E così entrambi i gruppi di persone hanno acquistato otto prodotti alimentari e tutti (è bene sottolinearlo) a basso contenuto calorico perché il carrello era stato riempito con carne, latticini o ancora snack salutari. Tuttavia, chi non ha potuto mangiare ha comprato anche articoli ad alto contenuto calorico, due in più rispetto ai quattro di chi era sazio e tutto dipendeva proprio dall’orario.

Dalle 13:00 alle 16:00, infatti, si tende a comprare cibi più sani e meno calorici risparmiando così non poco, tant’è che questa è la fascia migliore per andare al supermercato perché si è mangiato da poco. Le fasce 12:00-13:00 e 16:00 e le 19:00, invece, sono da evitare perché abbiamo più fame e non è sempre possibile fare una pausa con uno snack spezzafame. Per evitare quindi di spendere più del necessario, cerca di fare la spesa dalla 13:00 alle 16:00 oppure mangia qualcosina prima così da non cadere in tentazione.