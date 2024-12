INPS, decisione improvvisa: modificato il calendario dei pagamenti, cosa si rischia

Il mese di dicembre 2024 si avvicina e con esso una serie di importanti cambiamenti nel calendario dei pagamenti dell’INPS.

Con l’arrivo delle festività natalizie, le date di accredito delle varie prestazioni sociali subiscono delle variazioni che è fondamentale conoscere per pianificare al meglio le proprie finanze.

Ecco nel dettaglio le nuove tempistiche di pagamento per la NASpI, le pensioni, l’Assegno Unico e l’Assegno di Inclusione, fornendo anche informazioni utili su cosa questi cambiamenti potrebbero comportare.

Pagamenti del mese di dicembre 2024

La NASpI, ovvero l’indennità di disoccupazione, è una delle prime prestazioni a essere erogate mensilmente. Per dicembre 2024, l’avvio delle lavorazioni è previsto per lunedì 2 dicembre, che segna il primo giorno feriale del mese. Gli accrediti, tuttavia, sono programmati per avvenire a partire dal 9 dicembre, ma con tempistiche che possono variare a seconda della sede territoriale dell’INPS. È importante sottolineare che la NASpI è destinata ai lavoratori che hanno perso involontariamente il proprio lavoro e che soddisfano determinati requisiti contributivi. Le persone che si trovano in questa situazione dovranno prestare particolare attenzione alle nuove date per evitare ritardi nei pagamenti, che potrebbero creare disagi economici durante le festività.

I pensionati italiani, d’altra parte, vedranno l’accredito delle loro pensioni a partire dal 2 dicembre 2024. Questo mese, oltre alla pensione ordinaria, i pensionati beneficeranno di alcuni vantaggi aggiuntivi. Infatti, dicembre è il mese in cui viene accreditata la tredicesima mensilità, che sarà rivalutata in base all’inflazione. Inoltre, coloro che ricevono pensioni minime riceveranno un bonus tredicesima di 154,94 euro, mentre chi ha compiuto 64 anni dopo il 30 giugno avrà diritto alla quattordicesima. Non mancheranno anche i rimborsi relativi al modello 730, che rappresentano un ulteriore aiuto per i pensionati. È importante notare che le addizionali IRPEF regionali e comunali non verranno applicate su questa mensilità, un

L’Assegno Unico, che supporta le famiglie con figli a carico fino a 21 anni (o senza limiti d’età in caso di disabilità), avrà il suo calendario di pagamenti suddiviso come segue: i pagamenti regolari sono previsti per il 17, 18 e 19 dicembre, mentre per coloro che hanno diritto a importi variabili o che ricevono la prima mensilità, gli accrediti avverranno a partire dal 20 dicembre. Gli importi dell’Assegno Unico variano in base all’ISEE, ma anche senza la presentazione di questo indicatore si ha diritto a un beneficio, seppur in misura ridotta. Questa modifica nel calendario dei pagamenti è cruciale per le famiglie, poiché il supporto economico in prossimità delle festività può fare una grande differenza nelle spese per i regali e le celebrazioni natalizie.

Un altro aspetto importante riguarda l’Assegno di Inclusione, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza. Per dicembre 2024, l’AdI sarà erogato in due tranche: la prima rata o gli arretrati saranno accreditati tra il 13 e il 16 dicembre, mentre la mensilità regolare sarà disponibile tra il 24 e il 27 dicembre. Questo supporto è destinato alle famiglie con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che includono membri disabili, persone over 60, minorenni o che si trovano in condizioni di svantaggio economico. La tempistica di questi pagamenti è fondamentale, poiché molti nuclei familiari dipendono da questi fondi per affrontare le spese quotidiane e quelle straordinarie legate al periodo natalizio.