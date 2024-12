Il “trucchetto” per evitare che ti svuotino il conto corrente: la carta salva-truffa la puoi ottenere anche tu

Una carta anti truffa. Ecco come gli utenti possono richiederla e come ti aiuta a evitare il peggio per il tuo conto corrente.

Le truffe ai conti correnti rappresentano una delle più diffuse e preoccupanti forme di criminalità finanziaria del nostro tempo. Con il crescente utilizzo della tecnologia per gestire le operazioni bancarie, i malintenzionati hanno trovato nuove modalità per ingannare i risparmiatori e appropriarsi delle loro risorse economiche.

Uno dei metodi più comuni è il phishing, una pratica fraudolenta che mira a sottrarre dati sensibili come username, password e numeri di carta di credito. I truffatori inviano email o messaggi che sembrano provenire da istituti bancari, invitando l’utente a cliccare su un link e inserire le proprie credenziali su un sito web.

Quest’ultimo in realtà, è una copia di quello ufficiale. Una volta ottenute queste informazioni, i malintenzionati possono accedere al conto corrente della vittima e prelevare denaro o effettuare transazioni non autorizzate.

Un’altra tecnica sempre più sofisticata è il malware bancario, un tipo di software dannoso progettato per infettare dispositivi elettronici. Questo malware è spesso diffuso attraverso download non sicuri o allegati di email infette.

Difenderisi dalle minacce

Per difendersi da queste minacce, è essenziale adottare alcune precauzioni. Innanzitutto, bisogna prestare attenzione ai messaggi sospetti e verificare sempre l’autenticità di email e chiamate ricevute. Non bisogna mai fornire informazioni personali o credenziali via telefono o email, a meno che non si sia assolutamente certi dell’identità dell’interlocutore. Inoltre, è importante mantenere aggiornati i software di sicurezza dei propri dispositivi e utilizzare password complesse.

Un ulteriore strumento di protezione è l’autenticazione a due fattori, che aggiunge un livello di sicurezza alle operazioni bancarie online. Questa funzione richiede non solo la password, ma anche un codice temporaneo generato da un’app o inviato via SMS. Anche il monitoraggio costante dei movimenti sul proprio conto corrente è fondamentale.

Una carta che fa per te

Durante la stagione natalizia, caratterizzata da numerosi acquisti, il rischio di frodi come la clonazione della carta di credito aumenta. Questa avviene attraverso metodi come il phishing o l’uso improprio della tecnologia RFID delle carte contactless, che consente ai malintenzionati di rubare dati a distanza.

Gli esperti suggeriscono di utilizzare carte prepagate o ricaricabili per maggiore sicurezza, in quanto non sono collegate al conto corrente e limitano le perdite ai soli fondi presenti sulla carta al momento della frode. Inoltre, queste carte impediscono di andare in rosso, poiché richiedono una ricarica per poter essere utilizzate. Tuttavia, comportano costi di attivazione e ricarica, e il loro utilizzo potrebbe risultare scomodo se ci si dimentica di ricaricarle in tempo.