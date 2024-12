Vivere di rendita con gli affitti, ecco la guida definitiva: cosa aspetti?

Cerchi un contratto d’affitto che possa assicurarti una significativa entrata? Ecco a quale target rivolgerti e in quali zone riusciresti a guadagnare compensi maggiori

Il contratto di locazione, da non confondere con il contratto d’acquisto, è un accordo attraverso cui il proprietario dell’immobile cede il proprio bene all’inquilino in cambio di denaro e per un periodo di tempo determinato.

Quando si sceglie di affittare una casa per la prima volta, è importante sapere tutto riguardo la procedura di stipula di un contratto di locazione, senza essere soggetti al rischio di incorrere in sanzioni penali. Bisogna, prima di ogni altra cosa, verificare che l’immobile possegga dei requisiti fondamentali, ossia: presenti locali puliti, impianti elettrici a norma e non abbia vincoli legati a pignoramenti o ipoteche.

Il locatore, ossia il proprietario dell’immobile, che decide di affittarlo, deve necessariamente essere in possesso di una serie di documenti. Oltre al documento d’identità valido, dovrà assicurarsi di poter esibire la visura catastale, contenente dati catastali, la planimetria, in cui viene illustrata la disposizione dei locali ed il certificato di agibilità, che rende ufficiale l’abitabilità della casa.

Alcune città offrono rendimenti nettamente superiori, parlando di affitti. Questo perché tale mercato è in continua espansione ed evoluzione, e ciò comporta che le aree meno densamente popolate potrebbero subire oscillazioni sul valore degli immobili presenti, al contrario dei principali centri, che godono di una domanda maggiormente stabile e della presenza di un continuo ‘via vai’ in termini di nuovi contratti e possibilità abitative.

Conosci il tuo locatario

Il compenso che potresti ottenere dalla locazione, varia a seconda di numerosissimi fattori. Uno dei più importanti è il tipo di inquilino e quelle che sono le sue priorità o necessità. In base a questo, la tua proposta dovrà, necessariamente essere rimodellata proprio sulle esigenze del soggetto che intende affittare il tuo immobile. Ogni tipologia di affitto richiede un’attenzione specifica, ma prestando particolare cura a tale elemento, riusciresti davvero ad ottenere un buon investimento.

Ad esempio, se punti ad attrarre un gruppo di studenti, che rappresentano uno dei target maggiormente gettonati sul mercato degli affitti, l’ideale sarebbe offrire loro un appartamento con diverse stanze separate, meglio se nelle vicinanze di scuole o atenei, ma sicuramente nei pressi di fermate di autobus, della metropolitana o stazioni ferroviarie. Ma l’importante è sempre conoscere ogni possibile richiesta del tuo locatario per prepararti a soddisfarla.

Le zone maggiormente eleggibili

Un altro aspetto fondamentale, come accennato, è la zona in cui l’immobile si trova. Anche in questo caso, i locatari sono alla ricerca di servizi comodi e soprattutto vicini al luogo in cui si stabiliscono. Per questo, ad esempio, dipendentemente dalle loro esigenze, le aree universitarie o con strutture sanitarie nelle immediate vicinanze permetteranno di attrarre un numero di possibili affittuari sempre più elevato. In questo senso, le grandi città aiutano di molto, poiché anche qualora l’immobile si trovasse in una posizione decentrata, si potrebbe sempre sfruttare la vicinanza con stazioni e fermate di mezzi pubblici o parcheggi di taxi per raggiungere i luoghi di studio o di lavoro.

Solo per rendere un esempio, grandi città italiane come Bologna (52,8%), Bari (42,9%), Milano (40,8%) e Firenze (36,2%) presentano le percentuali più alte di utenti in affitto per motivi lavorativi, mentre i grandi centri universitari come Verona (32,9%), Torino (29,6%), Milano (19,4%) e Firenze (19,0%) sono quelli che accolgono più studenti in affitto.