Nuova falla nel calcolo della pensione? Se hai i requisiti ti aspettano arretrati da sogno

Dal calcolo della tua pensione potresti richiedere tantissimi soldi arretrati, ecco a chi spetta e a chi no.

Il calcolo della pensione è un argomento di grande importanza per ogni lavoratore, poiché riguarda il futuro economico e la sicurezza sociale di una persona una volta terminata la propria carriera professionale. Comprendere come viene determinato l’importo della pensione è essenziale per pianificare una vecchiaia serena e senza preoccupazioni economiche.

In Italia, il sistema pensionistico si fonda su regole complesse che hanno subito numerosi cambiamenti negli ultimi decenni. Esaminare come funziona il calcolo della pensione è fondamentale per capire le sfide che i lavoratori di oggi potrebbero dover affrontare in futuro.

Il calcolo della pensione dipende da vari fattori. Il principale è l’ammontare dei contributi versati, che viene moltiplicato per un coefficiente che tiene conto dell’età del pensionato al momento del pensionamento, delle aspettative di vita e degli anni di lavoro.

Inoltre, il reddito percepito nel corso della vita lavorativa ha un ruolo centrale: più è alto il reddito, maggiore sarà l’importo della pensione. Tuttavia, non tutti i contributi sono uguali: il sistema distingue tra “retribuzioni ordinarie” e “extra”.

Problematiche legate al calcolo della pensione

Nonostante il sistema contributivo possa sembrare più equo, in quanto si basa su quanto effettivamente versato, esso presenta alcune criticità. I lavoratori che hanno avuto periodi di lavoro precari o discontinuativi potrebbero trovarsi in difficoltà, in quanto il sistema premia chi ha una carriera stabile e ben remunerata. Inoltre, la riforma che ha aumentato l’età pensionabile ha messo sotto pressione i lavoratori più anziani.

Un altro aspetto critico riguarda le disuguaglianze sociali: chi ha una carriera interrotta o ha dovuto fare lavori a bassa retribuzione spesso si trova con pensioni insufficienti per garantire una vecchiaia serena. Ciò ha portato al dibattito sull’opportunità di adottare sistemi integrativi, come fondi pensione privati o pensioni minime garantite dallo Stato, per colmare il divario.

Gli arretrati che ti spettano

In alcuni casi, puoi anche ricevere degli arretrati, ossia una somma extra che può arrivare fino a 9.500 euro. Questo succede se hai lavorato a lungo e hai aspettato il momento giusto per andare in pensione, in particolare se compi 67 anni nel 2025 e soddisfi i requisiti richiesti.

Gli arretrati si calcolano in base ai contributi versati: chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 deve avere una pensione almeno pari all’assegno sociale (circa 538 euro al mese), mentre chi ha iniziato prima del 1995, con almeno 20 anni di contributi, potrebbe avere diritto agli arretrati. Inoltre, aspettare fino ai 67 anni può anche aumentare l’importo della pensione grazie a un coefficiente che fa crescere la somma finale.