Intelligenza artificiale, se fai questo lavoro sei in una botte di ferro: non potranno mai licenziarti

L’Intelligenza Artificiale spaventa molti che pensano possano temere di perdere il lavoro: ecco quelli che dovrebbero rimanere sicuri.

Il progresso tecnologico spaventa sempre. In effetti, sono davvero tante le persone che hanno paura di cambiare dopo che una grande innovazione diventa comune per l’intera società.

Nell’ultimo anno, in tanti hanno potuto vedere come l’Intelligenza Artificiale abbia preso il sopravvento. Ormai sembra che tutti la usino, anche in faccende che sembrano abbastanza comuni.

Alcune società hanno deciso addirittura di licenziare i dipendenti per affidarsi all’Intelligenza Artificiale. Eppure, ci sono alcuni che non dovrebbero affatto preoccuparsi di perdere il lavoro.

Infatti, alcune mansioni non potranno essere sostituite al momento dall’IA. Ma quali sono questi lavori? E perché conoscere questo potrebbe essere utile per il futuro della propria carriera? Ecco tutto quello che c’è da sapere a questo riguardo.

Intelligenza artificiale, quali sono i lavori che sta sostituendo?

Ci sono alcuni lavori che l’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando. Come detto anche prima, alcune società, anche grandi colossi internazionali, hanno deciso di dimezzare i dipendenti per poter affidare parte del lavoro all’IA. Per esempio, alcuni che lavoravano nel customer care sono stati rimpiazzati da assistenti virtuali, capaci di rispondere in base alle risposte automatizzate a un cliente in cerca di aiuto. Senza parlare poi dei grafici, con strumenti potentissimi che ormai sembrano essere capaci di creare qualsiasi tipologia di immagine con precisione e accuratezza.

Ancora, si parla sempre di più di IA quando si analizza il ruolo di moderatore di contenuti. Questi strumenti digitali stanno crescendo anche nel campo dell’editoria, del giornalismo e della comunicazione. Insomma, sono davvero tante le applicazione delle IA e non c’è da stupirsi se in molti sono spaventati dal loro utilizzo massivo.

Quali sono i lavori “intoccabili” al momento?

Si tratta di lavori che necessitano di una cosa che al momento manca agli strumenti di intelligenza artificiale: il contatto umano. Quindi, tutti quei lavori che hanno a che fare con le relazione umane in una parte non possono essere sostituite al momento. Occorre pensare quindi a figure come psicologi e medici, capaci di aiutare il paziente anche grazie alla loro empatia e alla loro esperienza diretta.

Tuttavia, le relazioni umane sono importanti anche in altri lavori come barista, cameriere e intrattenitori. Senza parlare poi di lavori edili o manuali come operai, pavimentisti e simili. Inoltre, al momento sembra essere impossibile per l’IA replicare i versi di un poeta. Conoscendo questi lavori, sicuramente ora si potrà guardare al futuro in modo positivo, scegliendo un lavoro “sicuro”.