Puoi dire addio al freddo in casa grazie a queste 5 mosse efficaci: così dimezzerai la bolletta

Risparmiare sulle utenze casalinghe è un dovere. Oggi, soprattutto. Vediamo, quindi, come ottimizzare i consumi, ed evitare il freddo.

Cercare di risparmiare sulle utenze casalinghe è una priorità per moltissime famiglie. Soprattutto, poi, in un periodo in cui i costi energetici sono in continuo aumento. Ecco perché, adottare alcune strategie, può fare davvero la differenza, contribuendo a ridurre le spese, ma senza rinunciare al comfort e alla qualità della vita (ovviamente).

Il primo passo per contenere i consumi è ottimizzare l’uso dell’energia elettrica. Scegliendo elettrodomestici efficienti, spegnendo i dispositivi in stand-by, e utilizzando lampadine al LED; tutti accorgimenti semplici, i quali possono avere un impatto davvero significativo sulla bolletta.

Anche riscaldamento e climatizzazione, sono un spesa non indifferente. Motivo per cui, quindi: investire in una buona copertura termica; controllare la temperatura dei vari ambienti casalinghi; e programmare, ove possibile, gli impianti con un termostato automatico.

Ed è, infine, possibile, anche risparmiare sull’acqua, adottando pratiche quotidiane, efficaci. Come il riparare eventuali perdite; installare riduttori del flusso; e utilizzare elettrodomestici a pieno carico. Tutti piccoli accorgimenti, questi, che se applicati con costanza, possono produrre un risparmio ragguardevole, e al lungo termine.

Come non sentire più freddo in casa

Quando le temperature si abbassano, il riscaldamento può non essere, a volte, sufficiente a garantire il comfort ottimale di cui si ha bisogno, in quei momenti. E una delle cause principali è la dispersione di calore, spesso dovuta a un insufficiente isolamento termico delle finestre. Pertanto, intervenire su questo aspetto, non solo può migliorare il benessere domestico, ma anche consentire la riduzione dei consumi energetici.

Un primo passo da compiere, assolutamente, è l’installazione di doppi vetri, che diminuiscano, ancor di più, la dispersione termica. E se la sostituzione delle finestre non è possibile, adottare soluzioni più economiche, come i doppi vetri sovrapposti l’un l’altro, o il cambio dei soli vetri, nei telai di legno. Interventi, questi, che possono ridurre fino al 40%, la spesa dei costi energetici, aumentando, invece, il proprio benessere domestico.

Altri consigli utili

Un’altra accortezza, consiste nel verificare la ventilazione della casa. Perché un’aria troppo umida, richiede maggiore energia per essere riscaldata; al contrario di una corretta aerazione (anche nei giorni freddi), che aiuta a mantenere l’ambiente sano e asciutto. Persino la sostituzione dei giunti delle finestre, può prevenire potenziali infiltrazioni d’aria, migliorando l’isolamento con piccoli interventi semplici ed economici.

In definitiva, anche avvolgibili termici, pellicole isolanti, e tende termiche, si rivelano soluzioni complementari, all’efficienza energetica. Tutti sistemi che possono offrire una barriera efficace contro il freddo, garantendoti una casa più calda; con relativi, ottimi, risparmi nel tempo.